Il 2023 è stato l’anno di Margot Robbie , grazie all’enorme successo di Barbie che ha portato l’attrice a sfoggiare incredibili look ispirati alla famosa bambola. Libera infine dal giogo Chanel, brand che non la valorizzava, Robbie ha optato quest’anno per un look più moderno, che la porta in cima alla lista delle più eleganti del 2023.