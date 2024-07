Kate Beckinsale, la regina di Saint Tropez

Parata di stelle a Saint Tropez: nella celebre città francese si è infatti svolto il Summer Gala by Gala One, un evento benefico per supportare organizzazioni che si occupano di clima, biodiversità e minori. Tra le più ammirate della serata, l'attrice Kate Beckinsale, nota al grande pubblico per aver partecipato a pellicole come Van Helsing e Underworld.