Jacqueline Bisset, icona senza tempo

Era il 1977 quando un magazine americano la definì "la più bella attrice di cinema di tutti i tempi": ancora oggi che ha compiuto 80 anni Jacqueline Bisset è splendida più che mai. In tanti anni non ha mai ceduto ai ritocchi, ed è diventata un'icona del cinema: la celebriamo con alcuni dei suoi look più belli.