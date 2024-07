Gisele Bündchen, regina delle passerelle (e di stile)

Con la sua inconfondibile falcata ha calcato le passerelle più importanti del mondo, diventando la modella simbolo degli anni 2000: scoperta mentre lavorava in un McDonald's di San Paolo, in Brasile, Gisele Bündchen ne ha decisamente fatta di strada. Merito senza dubbio di una bellezza fuori dagli schemi e di un fisico statuario, che ha saputo valorizzare con look sempre diversi. Un esempio? Questo bellissimo minidress impreziosito da dettagli gioiello indossato per una cena organizzata da Chanel nel 2014.