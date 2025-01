Chiara Nasti, la regina delle wags italiane

Influencer ante-litteram, mamma premurosa e moglie attenta del calciatore Mattia Zaccagni, Chiara Nasti è una delle wags più chiacchierate del campionato italiano. Lanciata nel mondo dei social quando era ancora un'adolescente, l'imprenditrice digitale è diventata col tempo una delle icone di stile più imitate dalle giovanissime anche in virtù della sua versatilità. Agli outfit sportivi e oversize sfoggiati sui social, la blogger ha saputo alternare look più eleganti e casual, come il completo con camicia in denim e minigonna scelto per un evento organizzato da Trussardi.