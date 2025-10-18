Festa del Cinema di Roma 2025, le pagelle dei look della terza serata
In terzo giorno della Festa del Cinema di Roma 2025 ha ospitato la proiezione di Sandokan: ebbene sì, dopo ben cinquant’anni dallo sceneggiato originale, con Kabir Bedi e Carole André, le vicende tornano a noi attraverso una nuova serie Rai, pronta a far rivivere il personaggio di Emilio Salgari con il volto di Can Yaman. A celebrare il lieto evento la solita parata di star, che questa volta ha sorpreso: tra i look da red carpet poco nero, e tanto... animalier. Iniziamo benissimo con Matilde Gioli, che in attesa della proiezione ufficiale di Pirandello - Il gigante innamorato, uno dei suoi ultimi progetti al MAXXI dal 19 ottobre, ha sfilato sul tappeto rosso di verde militare vestita: la vediamo in foto con addosso un blazer XXL, una lunga gonna in satin dello stesso colore ed un sottogiacca en pendant. Nere le scarpe, ed anche la borsa. Voto: 7.5.