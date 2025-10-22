Festa del Cinema di Roma 2025, le pagelle dei look della settima serata

Pubblicato: 22 Ottobre 2025 06:00

E così, in un batter ci ciglia, siamo giunti alla settima serata della Festa del Cinema di Roma 2025: ecco tornare protagonista della kermesse l'amatissima coppia Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, questa volta per calcare il red carpet de La Preside, celebre serie firmata Rai in cui l'attrice napoletana impersona Eugenia Carfora, dirigente dell'Istituto Morano di Caivano. Doppiamente calata nel ruolo di protagonista, l'abbiamo ammirata rapiti indossare un memorabile ensemble total black formato da lunghissimo abito see-trough con strascico e accenti luminosi, e blazer dal taglio maschile al di sopra. Eleganza allo stato puro. Voto: 10, non si può fare altrimenti.
