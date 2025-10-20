Festa del Cinema di Roma 2025, le pagelle dei look della quinta serata
Quinta serata per la Festa del Cinema di Roma 2025: a portare le celeb sul tappeto rosso, questa volta, è stato Il Falsario, film drammatico diretto da Stefano Lodovichi e scritto da Sandro Petraglia con Pietro Castellitto, Giulia Michelini, Aurora Giovinazzo, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria. Cosa avranno indossato per il grande evento? Vediamolo insieme. Spoiler: il total black ha dominato come non mai, ad iniziare proprio dalla protagonista. L'attrice romana, infatti, ha optato per un tailleur in velluto nero, con blazer lungo sciancrato e pantaloni a zampa, da cui facevano capolino dei sandali open toe. Voto: 7.