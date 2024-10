Dorotea, chi è la figlia di Alex Del Piero che gioca nella Juve come il papà

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

La famiglia Del Piero continua a fare la storia del calcio, ma questa volta a portare il cognome in campo è Dorotea, la figlia di Alessandro Del Piero, leggenda della Juventus. A soli 15 anni, Dorotea ha già intrapreso un percorso che la sta portando a seguire le orme del padre, entrando a far parte della Juventus Women Under 17. Un sogno che si realizza, tanto per lei quanto per tutti i tifosi juventini che vedono in questa giovane promessa una nuova luce che brilla per il futuro del club.

Dorotea: la nuova stella della Juventus Women

Nata nel 2009, Dorotea, figlia del campione Alessandro Del Piero e della moglie Sonia Amoruso, ha sempre respirato calcio. Cresciuta a Los Angeles, dove la famiglia si è trasferita dopo l’addio di Del Piero al calcio italiano, ha mostrato fin da piccola una passione innata per il pallone.

Mentre il padre gestiva la sua carriera post-calcio tra ristoranti e attività sportive negli Stati Uniti, Dorotea si allenava nel Team USA della Juventus Academy, facendosi notare per il suo talento. Oggi, il suo passaggio alla Juventus Women Under 17, squadra allenata da Luca Scarcella, rappresenta un passo importante verso una carriera che potrebbe seguire le orme del papà, indossando la maglia bianconera come attaccante.

Un cognome che pesa, certo, ma che per Dorotea è motivo di orgoglio. Non solo per il suo talento calcistico, ma anche per la sua personalità e determinazione, qualità che i genitori, specialmente il papà Alex Del Piero, hanno sottolineato con parole dolci e piene di amore.

“Dorotea, ci rendi orgogliosi ogni giorno con la tua gentilezza, impegno e determinazione”, ha scritto Del Piero sui social. Un messaggio che ha toccato il cuore dei tifosi, che vedono nella figlia del campione una nuova pagina della dinastia Del Piero.

Le origini di un talento: tra Los Angeles e Torino

Il percorso di Dorotea, figlia di Del Piero, è iniziato a Los Angeles, dove la famiglia ha vissuto per molti anni. Il contatto con il calcio è sempre stato naturale: il papà Alex, dopo il suo ritiro dal calcio professionistico nel 2012, ha fondato una squadra dilettantistica, la LA 10, e gestisce vari business, mantenendo sempre vivo il legame con il mondo dello sport. È in questo ambiente che Dorotea ha mosso i suoi primi passi, prima di trasferirsi a Torino per unirsi alla Juventus Women Under 17.

L’adolescente ha da subito dimostrato un talento fuori dal comune, giocando come attaccante esterno, proprio come il padre. La maglia numero 7, che Dorotea indossava negli Stati Uniti, richiamava l’eleganza e la precisione del papà, famoso per i suoi tiri impeccabili e le sue punizioni chirurgiche. La giovane Del Piero non ha mai nascosto il desiderio di seguire le orme del padre, e ora, con il suo ingresso ufficiale nella squadra giovanile della Juventus Women, il sogno sta diventando realtà.

L’eredità di Alex Del Piero: un legame indissolubile

Il legame tra Dorotea e suo padre Alessandro Del Piero va oltre il semplice passaggio di talento. Suo padre è stato non solo un campione dentro il campo, ma anche un esempio di valori e integrità, che ha trasmesso ai suoi figli, compresa Dorotea.

Le parole che il campione bianconero ha scritto sui social per celebrare i successi della figlia mostrano quanto sia profondo questo legame. “Non c’è un solo giorno in cui io non ringrazi l’Universo per averti dato a me”, ha scritto Del Piero in occasione del quindicesimo compleanno di Dorotea, dimostrando quanto la loro connessione sia speciale.

Dorotea, inoltre, non è l’unica della famiglia Del Piero a seguire le orme del padre. Anche il fratello maggiore, Tobias, sta cercando di costruirsi una carriera nel calcio, giocando per l’Under 18 dell’Empoli. Il talento, dunque, sembra essere una costante nella famiglia Del Piero, con ogni membro che porta avanti la passione per il calcio.