Chi è Desirée Popper: da Uomini e Donne a Consuelo di Mare Fuori

Dal Grande Fratello a Uomini e Donne fino a Mare Fuori. Con impegno, studio e determinazione Desirée Popper è riuscita a scrollarsi di dosso il suo passato nei reality show e ad affermarsi come attrice. La svolta è arrivata grazie alla serie tv cult della Rai, dove interpreta Consuelo, la moglie del Comandante ma prima di questo ruolo così importante è stata protagonista in Sopravvissuti accanto a Lino Guanciale.

Chi è Desirée Popper: le origini e l’infanzia

Classe 1988, Desirée Popper è nata a Blumenau, nel Sud del Brasile e la sua infanzia è stata tutt’altro che facile. “Quando sono nata mia madre aveva solo 13 anni, mio padre 20 – ha raccontato l’attrice a Confidenze – Violento, non proprio raccomandabile, è finito anche in prigione. Dopo un anno e mezzo è arrivata mia sorella Daniela e a quel punto mamma ci ha lasciate ai nonni paterni. Ci ha abbandonate“.

Desirée Popper non ha rivisto più la madre fino a quando non ha compiuto otto anni: “Un pomeriggio è venuta a trovarci. Ci ha portato a fare una passeggiata e poi è sparita di nuovo. È l’unico ricordo che ho di lei”. Qualche tempo fa la brasiliana ha ricontattato la donna “perché avevo iniziato a scavare dentro di me, nel mio passato. Ci ho parlato ma lei era molto in imbarazzo, non era pronta”.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di non provare rancore nei confronti della madre, di aver capito che all’epoca era solo una bambina e non era pronta ad una vita così complicata. Al contrario non ha più voluto incontrare il padre che, tra l’altro, è morto dodici anni fa. “I miei veri genitori sono stati i nonni. Ci hanno dato un’educazione, insegnato cosa è giusto e cosa no”.

Da bambina Desirée amava molto andare a scuola e la sua materia preferita era storia dell’arte. È legatissima anche alla sorella Daniela che, al contrario suo, è rimasta in Brasile, dove lavora come nutrizionista ed è felicemente sposata. Le due si sentono quotidianamente, almeno tre volte al giorno grazie a WhatsApp.

La Popper è arrivata in Italia come modella quando aveva venti anni ma passando davanti un piccolo teatro di Roma si è innamorata della recitazione e ha deciso di intraprendere il percorso di attrice. “Ho fatto un passo alla volta e ho trattato ogni ruolo, anche il più piccolo, come una conquista eccezionale alla quale essere grata”.

La carriera di Desirée Popper in tv

Desirée Popper ha esordito nel mondo dello spettacolo posando come modella per poi passare alla tv. Nel 2017 ha partecipato al Grande Fratello e successivamente è stata tronista di Uomini e Donne (insieme a Rosa Perrotta), dove però non ha scelto nessuno. Successivamente ha iniziato a darsi da fare come attrice, riuscendo nell’intento con grandi sacrifici.

Al portale The Wom ha spiegato: “Per molto tempo, mi è stato detto che non avrei potuto fare l’attrice ma non mi sono arresa: andavo semmai a bussare a un’altra porta. L’ho fatto per quasi cinque anni, durante i quali ho detto “no” a tante ospitate, rifiutato offerte e rinunciando anche a buoni compensi. Avevo capito che per togliermi di dosso l’etichetta di tronista avevo davanti una sola strada: dovevo concentrarmi sullo studiare, migliorare più che potevo la conoscenza della lingua, acquisire maggior tecnica e lasciar stare quel mondo lì”.

Sono così arrivati i primi ruoli da interprete: nelle fiction Rai Sopravvissuti e in Mare Fuori ma anche quello nel film The Cage-Nella Gabbia. Piccola curiosità: prima di arrivare in Italia, Desirée Popper ha vissuto per due anni a Istanbul, in Turchia, dove lavorava come stilista di costumi da bagno.

La vita privata di Desirée Popper: chi è il fidanzato

Desirée Popper oggi è single. “È che sono particolare – ha precisato – vorrei un fidanzato che non mi consideri la sua prima priorità, ma la seconda. La prima deve essere la realizzazione dei suoi obiettivi, perché chi non è felice non può rendere felice la persona che ha accanto. Invece, incontro solo uomini che si attaccano come ventose. A me, che sono indipendente. Anche emotivamente. Cerco un compagno che ami l’autonomia come me. Non mi importante la sua età o la professione”.

L’attrice di Mare Fuori ha poi rivelato di non essersi mai innamorata di una donna “ma non escludo che possa accadere. Per il resto mi piacerebbe molto andare a vivere in campagna, in una casa piena di animali che amo tanto”. Nel passato di Desirée una storia d’amore importante, poi conclusa, sbocciata poco dopo il suo arrivo in Italia.

“Un ragazzo meraviglioso – ha detto – che mi ha fatto capire che esistono anche uomini perbene, pieni di amore e di rispetto. Mi ha sempre dato buoni consigli e mi ha supportata. La nostra è stata una storia bellissima, anche se ora è finita”.