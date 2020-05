Chi è Daniela Cristofori, la moglie di Giacomo Poretti

editato in: da

L’abbiamo vista recitare in diversi film, tra cui le pellicole Chiedimi se Sono Felice e Tu la Conosci Claudia?: lei è Daniela Cristofori, classe 1966 e moglie di Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni & Giacomo. Originaria di Lecco, ha una formazione poliedrica. Diplomata alla scuola di teatro Paolo Grassi di Milano, ha esordito nel cinema nel 1999 con un ruolo in Fuori dal Mondo, pellicola di Giuseppe Piccioni.

Negli anni successivi, oltre ad aver fatto parte del cast di alcuni film del trio, è comparsa in Ogni Lasciato è Perso (regia di Piero Chiambretti) e in Ravanello Pallido, film comico avente come protagonista Luciana Littizzetto. Come sopra accennato, la Cristofori è una figura poliedrica che, oltre alla formazione come attrice e regista teatrale, ha portato avanti anche una crescita professionale che le ha permesso di diventare oggi un’affermata psicologa e psicoterapeuta certificata in Analisi Transazionale.

Formatrice da diversi anni, dal 2016 ha iniziato a dedicarsi anche all’insegnamento dello Yoga. Nel lavoro quotidiano di psicoterapeuta con pazienti di tutte le età, sperimenta l’utilizzo di materiali artistici e il ricorso alle tecniche teatrali con lo scopo di aiutare le persone a far sbocciare le proprie potenzialità nascoste.

Tra lei e il marito c’è un rapporto all’insegna dell’amore profondo. Parlando del consorte – con il quale ha condiviso anche diversi progetti professionali – Daniela Cristofori ha affermato che tra loro ci sono “20 anni di fiducia” e ha descritto Poretti come un professionista eccezionale. L’attore del celebre trio, classe 1956, prima della storia d’amore con lei è stato sposato con Marina Massironi che, come ben sanno i fan dei film e degli spettacoli di Aldo, Giovanni & Giacomo, è stata una presenza femminile fondamentale accanto a loro.

Con la seconda moglie, a cui è legato ormai da diversi anni, Giacomo Poretti ha avuto un figlio di nome Emanuele. Tornando alla Cristofori, ricordiamo che è presente su Instagram con un account tramite il quale condivide diversi dettagli della sua vita.

Sul profilo social si possono trovare foto di lei allo stadio in compagnia del figlio e degli amici di lui – a tifare Inter – ma anche scatti dedicati ai progetti professionali con il marito. Tra questi è possibile citare il testo teatrale Litigar Danzando, un’esplorazione delle dinamiche di coppia e dell’aspetto costruttivo delle discussioni con il partner.