Chiara Ferragni, i look eccentrici e controversi alla MFW

Chiara Ferragni può piacere o meno, stare simpatica o risultare insopportabile, ma non c’è dubbio che in fatto di moda e tendenze non la batte nessuna. D’altronde è il suo pane, il mondo da cui è arrivata e che le ha fatto guadagnare fama e popolarità. E con il tempo, la sua capacità di anticipare o intercettare tendenze e porsi al servizio del fashion system è cresciuta ulteriormente.

Non a caso i suoi outfit a Sanremo sono stati uno spettacolo di moda e messaggio sociali e anche alla recente Milan Fashion Week, Chiara si è presentata alle sfilate più importanti con look che rispecchiavano non solo l’essenza e gli stili dei vari brand ma anche quella voglia di provocare e far parlare che l’ha sempre contraddistinta e che negli ultimi tempi l’influencer sembra voler portare all’eccesso.

Da Prada a Gucci, da Fendi e Etro, la Ferragni è stata, ca va sans dire, la più fotografata e commentata.

Rivediamoli insieme:

Chiara Ferragni, il look Gucci alla Milan Fashion Week

Partiamo da quello che è stato senza dubbio il più originale e controverso: quello indossato alla sfilata Gucci, che in realtà già conoscevamo perché sfoggiato dai Maneskin agli AMAs 2022, ovvero un completo tailleur pantalone dal taglio maschile che diventa super sexy grazie ai dettagli cut-out dei pantaloni. Con tanto di culottes a vita alta, in pizzo ricamato, a vista. Completano l’outfit la camicia azzurra con fiocco alla lavalliere nero, décolleté nere e borsa a tracolla Horsebit color panna.

Chiara Ferragni, il look Etro della Milan Fashion Week

Cambio di look, ma non di matrice (sempre super sexy) per Etro, dove Chiara si è presentata con un completo del brand in velluto scuro con shorts e blazer, indossato sopra un top reggiseno semitrasparente. Décolleté col tacco a punta in vernice indossate con le calze a rete.

Chiara Ferragni, il look Prada alla Milan Fashion Week

Cambio di stile per Prada, decisamente più bon ton: gonna longuette, camicia con cravatta a contrasto, soprabito in pelle senza colletto, calze a rete, décolleté e borsa a mano media in puro “Prada style”

Chiara Ferragni, il look Fendi alla Milan Fashion Week

Dai total black precedenti alle tonalità beige per Fendi: mini cardigan in maglia e pantaloni cargo, scarpe pitonate e borsa abbinata al pendente della collana. Il tocco sexy? Sotto il top nulla!

Chiara Ferragni, il look Tod’s alla Milan Fashion Week

Chiude la carrellata l’outfit scelto per Tod’s, decisamente più soft rispetto ai precedenti: mocassini color cuoio del brand italiano, shirt dress e cappotto animalier, con stampa pitone dai toni chiari. Tres chic!

