Fonte: IPA Il mistero di Chanel Banks, l'attrice di Gossip Girl scomparsa e ritrovata: come sta

È divenuta rapidamente virale la notizia della sparizione di Chanel Banks, attrice nota per la sua partecipazione a Gossip Girl. Due settimane di silenzi e l’allarme lanciato dalla cugina Danielle, che ha gettato un’enorme ombra sulla figura di suo marito. Una vicenda risoltasi ma che lascia ancora dei dubbi ed ecco come sta oggi l’attrice dopo il ritrovamento in un altro Stato.

La sparizione di Chanel Banks

Con il ruolo di Sawyer Bennet, Chanel Banks si è fatta conoscere da un’intera generazione di adolescenti. Del resto la portata di Gossip Girl (parliamo della serie originale, ovviamente) è stata gigantesca.

Martedì 12 novembre è stata però avviata una campagna GoFundMe in suo nome, lanciata dalla cugina Danielle Tori Singh, che ha chiesto aiuto ai suoi fan per riuscire a ritrovarla. I familiari ne avevano perso del tutto le tracce dallo scorso 30 ottobre.

Dopo aver messo piede nel suo appartamento di Los Angeles, vi hanno trovato le chiavi dell’auto e il suo cagnolino. È stata presentata regolare denuncia, attiva in California, ma Danielle sottolinea come suo marito, con il quale Banks è sposata da poco più di un anno, non starebbe collaborando con la polizia.

“Tutti i suoi oggetti personali sono ancora in casa, tranne lo smartphone e il computer portatile. Inoltre lei non va da nessuna parte senza il suo cagnolino, che è stato abbandonato”. Sono stati effettati differenti controlli in casa sua, precisamente due il 7 novembre e altrettanti l’8 novembre.

Qualcosa però è accaduto il 10 di questo mese. Il marito, spiega Danielle, riporta delle ferite che non aveva due giorni prima.

“La polizia ha scattato delle foto del labbro rotto e dei vari segni e graffi su collo e braccia. Continua a dire che ‘non vuole essere trovata’ e che si farà sentire quando sarà pronta. Sostiene di non sapere dove sia e di non averla più vista o sentita dal 7 novembre. Non ha però mai chiamato la polizia per dire che è sparita”.

La petizione è volta a ingaggiare un investigatore privato. Ciò perché la polizia ha avvertito la famiglia che, in assenza di evidenze di un crimine, non c’è molto che possano fare: “Abbiamo anche bisogno di soldi per hotel, cibo, auto a noleggio e benzina. Non siamo di Los Angeles. Io vengo da Toronto e sua madre da New York. Chanel non ha parenti o amici qui e non andrebbe mai da nessuna parte senza dirlo a sua mamma. Aiutateci a trovarla”.

Chanel Banks ritrovata, come sta

A meno di 24 ore dal lancio della petizione, sono stati raccolti circa 4mila dollari. Una cifra che lentamente continua ad aumentare, nonostante Chanel Banks sia stata ritrovata. Sulla pagina creata da sua cugina non ci sono aggiornamenti, ma questi sono giunti dalla polizia di Los Angeles.

Le autorità hanno spiegato come sia stata ritrovata incolume. Non si sospetta alcun crimine commesso e il caso è stato dunque chiuso. Non sono stati però forniti ulteriori dettagli.

Per quale motivo, allora, la campagna di raccolta fondi non è stata chiusa? Il motivo è che sua cugina Danielle non crede a questa ricostruzione dei fatti. Ha dichiarato che ritiene tutto ciò una fake news. Ha dunque promesso di proseguire nelle ricerche, il che evidenzia come non sia riuscita a parlare con la Banks, così come sua madre.

Singh ha spiegato alla ABC7 che una soffiata ha portato la polizia in una casa in Texas, dove una donna si è presentata come Chanel Maya Banks. Alla famiglia è stato mostrato il video di questo incontro ma Danielle sostiene che quella non sia sua cugina