Bjorn Andresen è morto, chi lo definì “Il ragazzo più bello del mondo”

Bjorn Andresen, protagonista di una pellicola leggendaria del cinema italiano, è morto all'età di 70 anni. L'attore era stato definito "Il ragazzo più bello del mondo"

Il mondo dello spettacolo internazionale ha perduto una delle sue stelle. Bjorn Andresen, infatti, è scomparso all’età di 70 anni il 27 ottobre 2025, come svelato dal regista Kristian Petri a un quotidiano svedese. L’attore era conosciuto in tutto il mondo per la sua partecipazione alla pellicola Morte a Venezia, nel ruolo di Tadzio, curata dal maestro Luchino Visconti. Björn Andrésen, però, durante la sua lunga carriera è stato anche protagonista di diversi show televisivi e si è dilettato nel mondo della musica.

Bjorn Andresen si è spento “Il ragazzo più bello del mondo”

Bjorn Andresen è morto il 27 ottobre 2025 all’età di 70 anni per cause ancora sconosciute, visto che il quotidiano svedese Dagens Nyheter, che ne ha dato la notizia, dopo esserne stato informato dal regista Kristian Petri, non ha fornito ulteriori dettagli a riguardo. In molti ricorderanno la bellezza dell’attore e la sua partecipazione, nel ruolo di Tadzio, alla leggendaria pellicola di Luchino Visconti Morte a Venezia, che s’ispira alla famosa opera dello scrittore Thomas Mann.

Bjorn Andresen era stato scelto per il ruolo nella fortunata opera cinematografica all’età di soli 15 anni e aveva impressionato positivamente lo stimato regista anche grazie alla sua bellezza senza tempo. Capelli mossi color oro e occhi castani, i tratti innocenti dell’attore era tanto piaciuti a Luchino Visconti da averlo definito in una famosa dichiarazione “Il ragazzo più bello del mondo”. Soprannome che di fatto segnerà la sua carriera.

Bjorn Andresen, la carriera

Bjorn Andresen era nato a Stoccolma il 26 gennaio 1955 e, già da giovanissimo, si era avvicinato al mondo della recitazione. Nel 1970, infatti, ha preso parte alla pellicola En kärlekshistoria ma, in seguito, è stato scelto da Luchino Visconti per il ruolo che gli ha dato la fama internazionale, quello di Tadzio in Morte a Venezia. L’improvvisa grande popolarità, però, gli causò non pochi problemi visto che venne resa nota una sua presunta omosessualità, da lui sempre smentita.

Dopo questo primo importante approccio con il cinema, però, Bjorn Andresen decise di coltivare la sua passione per la musica, diventando noto come cantante soprattutto in Giappone. Si crede che il famoso personaggio dei cartoni animati, Lady Oscar, sia ispirato, nelle fattezze, proprio al suo volto, tale era la sua popolarità nel paese dell’estremo Oriente.

Ma, in seguito, l’artista tornò alla sua passione originaria, diventando protagonista di diverse pellicole di registi nordici: tra le altre Bluff Stop nel 1977, Den enfaldige mördaren nel 1982 e Morrhår & ärtor nel 1986. La carriera attoriale di Bjorn Andresen proseguì anche negli anni ’90 e 2000 con Kojan e Pelikaanimies.

Nel 2021 Bjorn Andresen è tornato a essere Il ragazzo più bello del mondo per un documentario su di lui e sull’opera di Luchino Visconti con questo titolo, diretto da Kristina Lindström e Kristian Petri. La produzione venne girata in occasione del cinquantesimo anniversario del rilascio del film diretto dal famoso regista.

L’attore è stato anche al centro di diverse produzioni televisive, tra cui una, Alla ricerca di Tadzio, che citava, nel titolo, il famoso personaggio a cui ha prestato il volto. L’arista ha girato diversi film per la televisione come Lysande landning e Maskrosbarn.