Andie MacDowell rivela la malattia: “Non fa più male. È un miracolo, davvero”

Fonte: IPA Andie MacDowell

Talento e bellezza sono un binomio inossidabile quando si parla di Andie MacDowell, ma anche la diva americana deve fare i conti con i problemi di salute che affliggono i “comuni mortali”. L’attrice ha infatti rivelato per la prima volta di combattere contro un disturbo piuttosto invalidante, la sindrome del piriforme, e ha spiegato come è riuscita a limitarne i danni: “Non fa più male. È un miracolo, davvero” ha confessato durante un famoso talk show.

La rivelazione di Andie MacDowell sulla malattia

Andie MacDowell è stata una delle attrici più richieste degli anni ’90, e ancora oggi si divide con successo tra il cinema e la tv. Proprio nel corso di un’ospitata nel talk show dell’amica Drew Barrymore, l’indimenticabile interprete di Quattro matrimoni e un funerale ha parlato di una malattia contro cui combatte da anni: la sindrome del piriforme. Si tratta di una condizione che provoca dolore, intorpidimento o formicolio ai glutei e lungo la parte posteriore della gamba. Questo problema si verifica quando il muscolo piriforme si contrae e comprime il nervo sciatico.

“È un muscolo che, in un certo senso, stringe il mio nervo sciatico e il dolore si irradia lungo la gamba. Pensavo che avrei dovuto sottopormi a una sostituzione dell’anca. Grazie a Dio, però, le mie anche stanno bene” ha scherzato l’attrice parlando del disturbo. Per alleviare il dolore, Andie si allena quotidianamente con un personal trainer: “Devo lavorare sul fondoschiena e sulle anche. Devo allenarli, e lo faccio ogni giorno”. La MacDowell ha aggiunto che, grazie agli esercizi, “non fa più male. È un miracolo, lo è davvero.” Insomma, un vero e proprio messaggio di speranza per le altre donne che soffrono della stessa patologia e che, ci si augura, possano trovare lo stesso sollievo della star aumentando le ore in palestra.

Andie MacDowell e il rapporto con il suo fisico

Arrivata in California per inseguire il suo sogno di diventare un’attrice, Andie, oggi splendida 66enne, ha deciso di abbandonare Los Angeles, città in cui “le donne sono costantemente sotto esame”. Pur essendo tornata a vivere in South Carolina, l’attrice non ha perso la voglia di mantenersi in forma: “Mi piace mangiare. Sì, mi piace mangiare ma amo anche allenarmi. È una grande fortuna perché ho amiche che si sentono frustrate perché non lo trovano piacevole, ma a me piace davvero” ha spiegato ancora nel talk show di Drew Barrymore.

Anche in palestra, tuttavia, è bene prestare attenzione al tipo di attività svolta: “La scorsa estate ho iniziato ad usare Peloton (una cyclette iper-tecnologica molto in voga). Mi sono ritrovata con dolori alle ginocchia e all’anca e non capivo cosa stesse succedendo. Pensavo letteralmente di cadere a pezzi, come se dovessi sostituire delle parti del corpo” ha spiegato MacDowell. Poi, con l’ironia che la contraddistingue, ha scherzato sulla brutta avventura vissuta: “La buona notizia è che i miei pezzi stanno bene. Le mie ginocchia sono a posto, a parte l’invecchiamento. Sono invecchiate. Ora mi sto allenando duramente con la fisioterapia e non sto cadendo a pezzi”.