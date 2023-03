Amanda Bynes nuda per strada: ricoverata. Il suo inferno

Fonte: IPA Amanda Bynes ieri e oggi

L’inferno di Amanda Bynes, l’ex attrice prodigio che nei primi anni 2000 era una delle star più famose ad Hollywood, votata da Forbes nel 2077 come una delle attrici giovani più pagate al mondo, non sembra aver fine.

Dopo una diagnosi di schizofrenia nel 2013, la bipolarità confessata nel 2014 e un lungo ritiro dalle scene, in questi giorni Amanda è stata di nuovo ricoverata in un ospedale psichiatrico perché trovata a vagare nuda per le strade di Los Angeles, come riportato da TMZ e dal Daily Mail.

Fonte: IPA

Amanda Bynes, da attrice prodigio alla schizofrenia

L’attrice, oggi 36enne, è stata vista camminare vicino al centro di Los Angeles domenica 19 maggio 2023 senza vestiti. Lei stessa ha fatto fermare un’auto, dicendo al guidatore che stava vivendo “un episodio psicotico” e che chiamassero i servizi di emergenza sanitaria.

La Bynes è attualmente ricoverata in ospedale e probabilmente riceverà cure per diversi giorni. Il Daily Mail ha contattato la sua famiglia per un commento ma non ha ancora ricevuto risposta.

L’odissea di Amanda, davvero una delle attrici bambine più promettenti e talentuose dello show biz americano è stata improvvisa e traumatica: dai primi anni 2000 fino al 2013 sulla cresta dell’onda, presentatrice di uno show tutto suo (The Amanda Show, sul canale Nickelodeon), poi attrice in diversi film adolescenziali di successo, fino ai ripetuti arresti per guida in stato di ebbrezza, possesso di droga, minacce ed aggressione a pubblici ufficiali.

Fonte: Getty Images

Fonte: Getty Images

Amanda Bynes, la sua vita in tappe, dai successi ai ricoveri

Ripercorriamo la sua vita, e la sua discesa all’inferno, dai primi anni 2000 ad oggi.

Nasce a Thousand Oaks (in California), il 3 aprile 1986 , figlia di un un’assistente dentista canadese e di un dentista con un passato da cabarettista; ha due fratelli più grandi. Comincia a recitare a 7 anni , sia in teatro che in spot tv.

, figlia di un un’assistente dentista canadese e di un dentista con un passato da cabarettista; ha due fratelli più grandi. , sia in teatro che in spot tv. Diventa famosa nei primi anni 2000 con The Amanda Show su Nickelodeon, programma di scenette comiche e cabaret improvvisati, dove è attrice e padrona di casa.

con su Nickelodeon, programma di scenette comiche e cabaret improvvisati, dove è attrice e padrona di casa. Il suo primo ruolo da protagonista fu nel 2003 con il film Una ragazza e il suo sogno nel ruolo di Daphne Reynolds e al fianco di Colin Firth, Oliver James e Kelly Preston.

nel ruolo di Daphne Reynolds e al fianco di Colin Firth, Oliver James e Kelly Preston. Amanda ottiene il ruolo da co-protagonista nella sitcom Le cose che amo di te al fianco di Jennie Garth: la serie è un successo e dura per ben quattro stagioni, dal 2002 fino al 2006

al fianco di Jennie Garth: la serie è un successo e dura per ben quattro stagioni, dal 2002 fino al 2006 Dal 2006 al 2009 prende parte a diversi film adolescenziali: She’s the Man, Summertime – Sole, cuore… amore, Sydney White – Biancaneve al college, Easy Girl.

Fonte: IPA

Nel 2006 la Bynes finisce al primo posto della classifica Le 25 star più attraenti sotto i 25 anni del magazine Teen People

del magazine Teen People Nel 2007 viene descritta da Forbes come la quinta giovane star sotto i 21 anni più pagata , guadagnando due milioni e mezzo ad ingaggio.

, guadagnando due milioni e mezzo ad ingaggio. Fonte: IPA

Dal 2012 inizia la parabola discendente : il 13 marzo viene fermata e multata dalla polizia perché colta a parlare al cellulare mentre era alla guida; un mese più tardi viene arrestata con l’accusa di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti

: il 13 marzo viene fermata e multata dalla polizia perché colta a parlare al cellulare mentre era alla guida; un mese più tardi viene arrestata con l’accusa di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti Nuove accuse e guai nel 2013 : Il 23 maggio viene arrestata nella sua casa a Manhattan per possesso illegale di marijuana, inquinamento delle prove, minacce ed aggressione.

: Il 23 maggio viene arrestata nella sua casa a Manhattan per possesso illegale di marijuana, inquinamento delle prove, minacce ed aggressione. La prima diagnosi di schizofrenia nel 2013: il 24 luglio viene arrestata e ricoverata in un centro di valutazione psichiatrica dopo aver appiccato volontariamente fuoco nel vialetto della casa di un’anziana signora. I dottori del centro di valutazione psichiatrica danno una diagnosi di schizofrenia. Anche i genitori di Amanda chiedono al giudice di rinchiudere la figlia, perché ritenuta un pericolo per sé stessa e per gli altri.

il 24 luglio viene arrestata e ricoverata in un centro di valutazione psichiatrica dopo aver appiccato volontariamente fuoco nel vialetto della casa di un’anziana signora. I dottori del centro di valutazione psichiatrica danno una diagnosi di schizofrenia. Anche i genitori di Amanda chiedono al giudice di rinchiudere la figlia, perché ritenuta un pericolo per sé stessa e per gli altri. Nel 2014 la diagnosi di bipolarità e l’inizio delle cure : il 4 novembre Amanda, tramite Twitter, fa sapere che le è stato diagnosticato un disordine bipolare-maniaco depressivo e che, sotto custodia dei suoi genitori, sta iniziando una cura da uno psichiatra ed uno psicologo.

: il 4 novembre Amanda, tramite Twitter, fa sapere che le è stato diagnosticato un e che, sotto custodia dei suoi genitori, sta iniziando una da uno psichiatra ed uno psicologo. Fonte: IPA

Nel 2017 la prima intervista dopo un silenzio di 4 anni: Amanda racconta che sta continuando a studiare moda al FIDM di Los Angeles, che si mantiene in forma e non beve e non si droga da tre anni, sentendosi pronta per tornare a recitare.

di 4 anni: Amanda racconta che sta continuando a studiare moda al FIDM di Los Angeles, che si mantiene in forma e non beve e non si droga da tre anni, sentendosi pronta per tornare a recitare. Nel 2019 un nuovo ricovero: a gennaio 2019 torna, di sua iniziativa, in una clinica di riabilitazione per una lunga degenza. A giugno si diploma all’Istituto di moda e design FIDM di Los Angeles e dopo l’uscita dalla clinica, inizia a vivere in una casa monitorata, insieme ad un gruppo di persone, con l’obiettivo di vivere una vita da sobri.

L’ultimo post sul suo account Instagram risale al 2020: una foto senza nessun commento, con i suoi grandi occhi, un tempo sempre sorridenti, velati da una tristezza evidente. Fino all’epilogo di questi giorni