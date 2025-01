Adelmo Blue Fornaciari, chi è il figlio di Zucchero

Fonte: IPA Zucchero Adelmo Fornaciari

Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, è uno dei cantanti più famosi della musica italiana. Le sue hit Donne, Con le mani, Diavolo in me e Senza una donna appartengono, infatti, al patrimonio culturale italiano e la voce del musicista è per tutti inconfondibile. In diversi canzoni Zucchero ha cantato anche la magia dell’amore che, nella sua vita, ha incontrato diverse volte.

L’artista ha avuto, infatti, due mogli e dal secondo matrimonio è nato nel 1999 Adelmo Blue Fornaciari, che si è costruito una solida carriera nel mondo del calcio.

Adelmo Blue Fornaciari, la carriera

Adelmo Blue Fornaciari è nato nel 1999 a Reggio Emilia dall’amore tra Zucchero e Francesca Mozer. Il ragazzo è il terzo figlio della star della musica italiana, dopo l’arrivo delle sorelle maggiori Alice e Irene Fornaciari, nate dalle prime nozze del cantante con Angela Figlié. A differenza del padre e della sorella maggiore, Adelmo Blue Fornaciari non ha intrapreso la carriera musicale, dedicandosi, invece, agli studi giuridici.

Il figlio del musicista, infatti, si è laureato all’Università Luiss nel 2023 in Giurisprudenza e, subito, ha cominciato l’attività di praticantato presso un ufficio legale della sua città. Ma accanto alla carriera nel campo del diritto, Adelmo Blue Fornaciari ha seguito anche la sua passione per il calcio, frequentando il corso di osservatore della F.I.G.C. Grazie alla sua formazione particolare, il figlio dell’amato cantante è stato selezionato per ricoprire il ruolo di talent scout della sezione giovanile dell’Inter, anche se Zucchero aveva dichiarato alla Gazzetta dello Sport che il figlio condividesse la sua grande passione per il Milan: “Tifo Milan da quando ero un ragazzino, facevo il portiere e i miei idoli, con cui sono cresciuto, erano Ghezzi e Cudicini. Mio figlio è proprio sfegatato, quando sto guardando un documentario mi fa cambiare canale per vedere il Milan”.

Adelmo Blue Fornaciari è riuscito, quindi, a mettere insieme nella sua attività lavorativa, sia la sua passione per la giurisprudenza che quella per lo sport: “Sono un grande appassionato di calcio con un forte interesse nel combinare la mia formazione giuridica e la mia passione per lo sport”.

Adelmo Blue Fornaciari, la vita privata e l’incidente in Kenya

Zucchero ha scelto per il suo figlio più piccolo un nome davvero particolare. Il ragazzo, infatti, si chiama Adelmo come il padre e Blue, che sembra ricordi il genere musicale in cui primeggia il cantante. Della vita privata dell’esperto di calcio poco è noto, anche se sembra possa essere fidanzato con una ragazza che si chiama Martina.

Sui suoi canali social Adelmo Blue Fornaciari racconta i suoi viaggi con delle foto fantastiche e, proprio durante una di queste escursioni all’estero, il figlio di Zucchero è stato coinvolto in uno spaventoso incidente. Alle prime luci dell’alba del 16 gennaio 2025, infatti, il talent scout si trovava in vacanza Kenya con alcuni amici e membri della sua famiglia, quando è stato coinvolto in uno schianto d’auto. Adelmo Blue Fornaciari è rimasto illeso nell’impatto, avvenuto mentre stava circolando nella via di collegamento tra Malindi e Watamu.

Di recente Zucchero ha compiuto sessantanove anni e, in diverse occasioni, il figlio gli ha dedicato dei post social, commentati soltanto da un tenero cuoricino rosso.