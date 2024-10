Riserva indiana con Stefano Massini. Anticipazioni della settimana, Capossela super ospite

Tutti gli ospiti di Stefano Massino per l'ultima settimana di "Riserva Indiana", da Vinicio Capossela a Raiz

Ultima settimana per Riserva Indiana, il programma di Rai Cultura e Ruvido produzioni condotto da Stefano Massini che ha avuto fino ad ora un grande successo. D’altro canto, è uno spettacolo unico nel panorama televisivo per il suo interesse e il suo messaggio di educazione civile. Scopriamo in anteprima gli ospiti che si alterneranno nei prossimi giorni, da lunedì a venerdì, su Rai 3.

Riserva Indiana, gli ospiti della settimana dal 14 al 18 ottobre

Dopo Zampaglione, Vinicio Capossela è il primo ospite della settimana e con lui conosciamo la storia dell’ultimo vero stregone. Martedì 15 ottobre con Simona Molinari (leggi la nostra intervista) si parla di “urla silenziose”. Mercoledì 16 insieme a Giovanni Truppi viene raccontata la storia di Lilly, una donna francese che alcuni anni fa ha sorpreso il suo paese e fatto discutere il mondo intero. Giovedì 17 è la volta di Nayt e della differenza tra un genio e un cretino. Venerdì 18 chiude la settimana, e questa stagione di Riserva Indiana, Raiz con una storia di mafia e di camorra e della retorica dell’antimafia e della legalità.

Molti spettatori rimpiangeranno la fine di Riserva Indiana perché è unico nel suo genere. La formula è quella della combinazione tra i monologhi da narratore di storie di Massini e alcune delle più belle canzoni dei protagonisti della musica italiana che, nello studio dall’atmosfera raccolta, dove siede un pubblico di giovani, trovano l’occasione non solo di suonare dal vivo con una band resident formata da alcuni dei migliori session man italiani, ma anche di affrontare tematiche che esulano dai consueti schemi dell’intervista televisiva.

Quando vedere le ultime puntate di Riserva Indiana

Riserva Indiana è un programma di Stefano Massini e Massimo Martelli, scritto con Paolo Biamonte, Rossella Rizzi e Mariano Cirino, con la regia di Matteo Bergamini. La band è diretta da Jacopo Carlini, pianoforte e tastiere con Matteo Carlini al basso, Bruno Marinucci alla chitarra e Cristiano Micalizzi alla batteria. Capo progetto Rai, Giulia Lanza.

L’appuntamento con il programma di Massini è da lunedì a venerdì su Rai 3, dalle 20.20.