L’amore misterioso di Peter Gomez a Ciao Maschio: “È più giovane di me, di molti anni”

IPA Peter Gomez

In genere è lui a raccogliere La confessione di volti noti della politica e dello spettacolo. Stavolta, però, tocca a lui lasciarsi andare a qualche rivelazione inedita. Nunzia De Girolamo ospita Peter Gomez a Ciao Maschio, in onda come sempre il sabato pomeriggio, donando al pubblico un ritratto intimo e inedito di una delle firme più note del giornalismo italiano.

“La confessione” di Peter Gomez sull’amore

Per una volta, Peter Gomez decide di abbassare le difese, raccontando l’uomo dietro la notizia. Il direttore de ilfattoquotidiano.it, nonché cofondatore della testata cartacea, si apre con disarmante sincerità sulla propria sfera privata, rivelando per la prima volta i dettagli di una relazione vissuta finora lontano dai riflettori. E per farlo sceglie Ciao Maschio, il talk condotto da Nunzia De Girolamo.

La conduttrice gli chiede senza mezzi termini se sia innamorato e lui non tarda a rispondere, confermando che il suo cuore è felicemente impegnato da 3 anni: “È più giovane di me. Di molti anni. Non importa quanti, ma sono molti – aggiunge, ribadendo -. Non avrei mai pensato che potesse accadere, ma è accaduto”. “Mi fa ridere e poi abbiamo tanti interessi comuni”, aggiunge Gomez, sottolineando che la donna misteriosa è una persona speciale, che stima: “Lei aveva fatto politica, si occupa di sociale, si occupa di volontariato, ha una grande carriera”.

Il giornalista apre una parentesi divertente sul loro primo bacio, svelando il suo lato più ironico. I due erano seduti su un divano quando lui, rompendo ogni possibile imbarazzo con una domanda diretta, le chiese: “Adesso cosa facciamo? Ci baciamo?”.

Quando e dove vedere l’intervista a Ciao Maschio

L’intervista di Peter Gomez a Ciao Maschio va in onda nel pomeriggio di sabato 10 ottobre, a partire dalle ore 17:10 come sempre su Rai 1. Per chi non potesse seguire la diretta televisiva, la puntata è visibile in streaming e disponibile successivamente on demand sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile rivedere l’intero faccia a faccia e riascoltare i passaggi più significativi del racconto del giornalista.

Oltre a parlare della sua vita sentimentale, Gomez si concentra anche su altri aspetti intimi della sua vita, come l’ammissione di sentirsi sempre inadeguato, afflitto da quella “sindrome dell’impostore” che lo riempie di dubbi e gli fa mettere in discussione il proprio valore.

Ciao Maschio è anche un’occasione per parlare dello storico legame professionale con Marco Travaglio. Tra i due non mancano le divergenze di vedute, ma Gomez ammette: “Abbiamo avuto un sacco di alti e bassi, ovviamente. Però ci conosciamo da tantissimo tempo e credo che ci stimiamo entrambi. Non ci apprezziamo su tutte le cose che facciamo, immagino (…). Abbiamo anche litigato, come capita. Ma anche al termine del litigio, dopo un po’, si è sempre fatto pace”.

Infine, una riflessione da padre: “Ho una figlia che adoro [Olga Gomez, ndr], che cerco di vedere sempre il più spesso possibile. Però vive con sua madre [Laura Urbinati, ndr], una persona che stimo in maniera assoluta, con la quale la relazione è finita tantissimi anni fa”.