Ultimo, testo e significato di Neve al sole

Ultimo lavora a una nuova versione di "Neve al sole" con un videoclip girato per le strade di New York: ecco testo e significato della canzone

In attesa dell’arrivo del suo bambino insieme a Jaqueline, Ultimo è volato a New York e lavora a una nuova versione di Neve al sole, un pezzo contenuto nell’Album Altrove che ritrova nuova vita nella città statunitense. Ecco testo e significato del brano.

Significato di “Neve al sole”, la canzone di Ultimo

Con una nuova vita Newyorkese e un bambino in arrivo, Ultimo ha ritrovato una nuova dimensione. Dopo essersi trasferito a negli Stati Uniti insieme alla sua fidanzata Jacqueline Luna, il cantante ha deciso di dare nuova vita a una canzone contenuta nel suo ultimo album Altrove: una versione live in studio di Neve al sole.

La canzone parla di una ricerca: il protagonista, muovendosi per strada, spera di incontrare la persona di cui è innamorato e che, nonostante la rottura, non ha mai dimenticato. Un viaggio nei ricordi in cui il protagonista spera che si possa ricominciare da capo, ridando vita a una storia d’amore che sembra lasciare degli strascichi importanti.

Per rilanciare il pezzo, il cantante ha scelto di girare un nuovo videoclip di accompagnamento proprio nelle strade di New York, dove oggi vive con la sua compagna. “Sono a New York e questa canzone sembra essere rinata dentro di me. Non so spiegare che giri fanno le canzoni… a volte ritornano da un posto che credevamo avere perso dentro di noi”. Ha raccontato il cantante in un post Instagram.

Un videoclip che, a detta di Ultimo, è “Semplice ma che dia alla canzone una luce tutta sua… tra le strade di New York, proprio come la copertina del disco a cui appartiene. Una copertina nata per caso dal telefono da cui sto scrivendo, scattata da Jac mentre camminavamo… e ora siamo di nuovo qui. Credo che il caso non esista, o se esiste gli faccio i complimenti per la sua puntualità”.

Ultimo, testo di “Neve al sole”

E ti cerco dentro le strade

In quel posto che mi rimane

Tra le cose vicine e lontane ed è difficile

E ti cerco dentro ‘ste case

Quando esco e vado a mangiare

Dagli amici e non mi rimane niente se non te

Ti ricordi quella mia fase?

Ti ricordi quella mia frase?

Ora dimmi cosa rimane

Neve al sole noi

E ti cerco dentro le strade

In quel posto che mi rimane

Tra le cose vicine e lontane ed è difficile

E i ricordi sembrano lame

Che da tempo provo a schivare

Che ne dici di dimenticare?

Provaci con me

E non so

Se con un’altra nel letto saprei dirle lo stesso

Non so (non so), mh-mh-mh

Se andando in quei nostri posti

A un’altra farei i discorsi che sai

E ti cerco dentro le strade

In quel posto che mi rimane

Tra le cose vicine e lontane ed è difficile

Ti ricordi quella mia fase?

Ti ricordi quella mia frase?

Ora dimmi cosa rimane

Neve al sole noi

E ti ho persa dentro le strade

C’eri tu e il tuo modo di fare

Che ne dici di ricominciare?

Provaci con me

Ti ricordi quella mia fase?

Ti ricordi quella mia frase?

Ora dimmi cosa rimane

Neve al sole noi

E non so

Se con un’altra nel letto saprei dirle lo stesso

Non so (non so), mh-mh-mh

Se andando in quei nostri posti

A un’altra farei i discorsi che sai

Dove sei?

Perché non mi riconosci

E con la mano mi sposti?

Oh, dove sei?

Perché non siamo rimasti

Ed hanno vinto i rimpianti?

Neve noi, neve noi

E ti cerco dentro le strade

In quel posto che mi rimane

Tra le cose vicine e lontane ed è difficile