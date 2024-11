"La Talpa - Who is the mole" torna in onda il 18 novembre con la conduzione di Diletta Leotta: tutte le anticipazioni

Fonte: IPA Diletta Leotta

Torna l’attesissimo appuntamento su Canale5 con La Talpa – Who is the Mole. Il reality investigativo, condotto da Diletta Leotta, sta cercando di catturare l’attenzione del pubblico grazie alla sua formula innovativa, che unisce il fascino della narrazione televisiva tradizionale alla dinamicità dello streaming on demand. Grazie alla sua impostazione crossmediale, infatti, il programma si sviluppa su due piattaforme, proponendo ai telespettatori esperienze complementari e contenuti esclusivi.

Le anticipazioni su Mediaset Infinity

Per i più curiosi, Mediaset Infinity ha già reso disponibili contenuti inediti con il formato La Talpa Detection. Gli approfondimenti, pensati appositamente per la fruizione online, sono costruiti con uno sguardo dettagliato sugli elementi di investigazione che finiscono inevitabilmente al centro della puntata. Video, interviste e dettagli sulle dinamiche dei concorrenti permettono di giocare d’anticipo e provare a scoprire chi tra i partecipanti sta agendo come sabotatore, ovvero la Talpa.

La tensione è alle stelle dopo l’eliminazione di Marco Melandri nella scorsa puntata. Rimangono in gara nove concorrenti: Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, Alessandro Egger, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Andreas Müller, Veronica Peparini, Andrea Preti e Gilles Rocca. Ognuno di loro è sospettato, ma solo uno sta segretamente ostacolando il gruppo per portare a casa la vittoria. Il pubblico è invitato a osservare attentamente ogni dettaglio, ogni reazione e ogni decisione, cercando di individuare chi tra di loro sia il misterioso sabotatore.

Le sfide della terza puntata

Il primo banco di prova per i concorrenti è ambientato in uno scenario mozzafiato: il Lago del Salto. Qui, i partecipanti devono mettere alla prova il proprio coraggio lanciandosi da un ponte a diverse altezze per completare una missione. Questa sfida richiede non solo forza fisica, ma anche sangue freddo e fiducia nei compagni, qualità che potrebbero mettere in evidenza chi cerca di aiutare il gruppo e chi, invece, lo sabota.

La sfida successiva, conosciuta come La Grande Prova, mette alla prova la resistenza fisica e mentale dei concorrenti attraverso due elementi opposti: il fuoco e il ghiaccio. Questi estremi spingeranno i partecipanti al limite della sopportazione, dando spunti interessanti per capire chi riesce a mantenere il controllo e chi, sotto pressione, potrebbe svelare indizi sulla propria vera identità. Grande attesa per l’arrivo alla Villa delle Spie del famoso mentalista Francesco Tesei. Con un esperimento psicologico, Tesei cercherà di individuare chi mente e chi è sincero tra i concorrenti, che si giocano inoltre l’opportunità di ottenere l’immunità dal test finale. Riuscirà il sabotatore a far ricadere i sospetti su qualcun altro, evitando l’eliminazione?

Quando e dove va in onda

La nuova puntata de La Talpa va in onda su Canale5 il 18 novembre e in contemporanea su Mediaset Infinity dove viene già trasmessa la leg destinata allo streaming. Il reality vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti. Il reality ha inoltre preso il posto del Grande Fratello, che ora va in onda il martedì e presto si sfiderà contro Ballando con le stelle di Milly Carlucci, in onda ogni sabato – fino al 21 dicembre – su Rai1.