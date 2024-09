Ily, testo e significato del brano di Ditonellapiaga

Fonte: IPA Ditonellapiaga

Con l’arrivo dell’autunno il panorama musicale mette un punto ai grandi tormentoni estivi e lascia spazio a quelle canzoni che potrebbero accompagnarci nella ripresa della routine autunnale. Una di queste è Ily, il nuovo singolo di Ditonellapiaga che fotografa un amore che vive attraverso il tempo. Ecco testo e significato.

“Ily”, significato della canzone di Ditonellapiaga

Un brano fresco e pieno d’amore quello pubblicato da Ditonellapiaga, che a partire da venerdì 6 settembre torna all’interno delle nostre playlist con Ily. Un pezzo che si discosta dal suo ultimo brano estivo Latitante che con accenni alle sonorità latine raccontava la necessità di scappare dalla monotonia: Ily racconta il sogno di vivere una vita insieme a qualcuno mano nella mano immaginandosi nel corso degli anni che verranno.

Pubblicato per BMG/Dischi Belli, Ily ci riporta a settembre dopo un’estate di vacanza permettendoci di guardare un nuovo tramonto immaginando una vita di coppia lunga e piena d’amore.

Parlando del pezzo, Ditonellapiaga lo racconta così: “Immaginarsi tra vent’anni mano nella mano tra i fulmini e il sereno, nonostante tutto ancora insieme è il manifesto dell’amore. Il sole che rivela le nostre lentiggini oggi sarà lo stesso che in futuro ci farà spuntare qualche ruga di troppo accanto agli sguardi ancora innamorati, che scandirà ogni estate e ogni inverno, giorno dopo giorno, spalla a spalla”.

La frase I love you, che la cantante ripete come un mantra, ci avvicina a un sentimento che va al di là del tempo che scorre e risuona tra pianoforte e la sua voce potente e delicata allo stesso tempo.

“Ily”, testo della canzone di Ditonellapiaga

Quando ti guardo ho addosso un brivido

Come in un salto a testa in giù

Io il sole l’ho già visto ma

Nel tuo riflesso brilla di più

Tu non distrarmi è solo un attimo

Voglio guardarti ancora un po’ di più

Per ricordami tutto un Ferragosto

Tra dieci anni e mezzo come adesso

Mano nella mano io e te

Tra i fulmini e il sereno io e te

Che mi fai dire

I I I I I I I love you

Tu mi fai dire

I I I I I I I love you

Guardiamo in alto il cielo è limpido

Chiuderò gli occhi, un soffio, un desiderio

Il sole l’ho già visto ma

Sulla mia pelle brucia di più

Solo se ci sei tu con me

E poi magari tra vent’anni un Ferragosto

Qualche scottatura in più di adesso

Mano nella mano io e te

Che mi fai dire

I I I I I I I love you

Tu mi fai dire

I I I I I I I love you

Te l’ho scritto sulla mano

Sul biglietto per un treno

Non importa dove andiamo

All’orecchio da lontano ti dico

I I I I I I I love you

Te l’ho scritto sulla mano

I I I I I

Tu mi fai dire

I I I I I

All’orecchio da lontano ti dico

I I I I I I I love you

I I I I I I I love you