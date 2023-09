La madrina, stasera, ha fatto fuoco e fiamme. Non è mai sembrata più Bond Girl di così, Caterina Murino che, dopo averci abituato a sofisticati e femminili abiti da sera, per il quarto red carpet ha – a sorpresa – optato per un completo pantaloni. Un tailleur chic e raffinato,: dalle perline sul sensuale bustino a quelle, in abbondanza, sulle tasche del blazer avvitato in modo impeccabile.