Fonte: IPA Federica Sciarelli

Torna l’appuntamento con Chi l’ha visto?, in prima serata su Rai3. La conduzione è come di consueto affidata a Federica Sciarelli, che si occupa dei maggiori casi di cronaca della più stretta attualità e di raccogliere gli appelli del pubblico, uno dei motivi per i quali il programma riscuote ancora così tanto successo. Ma quali sono le storie del 4 dicembre? Tutte le anticipazioni.

Chi l’ha visto?, i casi del 4 dicembre

La trasmissione di Federica Sciarelli si concentrerà sul caso di Daniela, una donna di Vitriola di Montefiorino, un piccolo borgo dell’Appennino modenese. Descritta come una persona fragile e di animo gentile, aveva l’abitudine di fidarsi di tutti, un tratto che, secondo chi la conosceva, potrebbe averla resa vulnerabile.

La sua improvvisa scomparsa ha lasciato la comunità sotto shock, e con il passare dei giorni il mistero si infittisce. La Procura di Modena ha aperto un fascicolo per sequestro di persona, ma al momento tutte le ipotesi rimangono sul tavolo. Qualcuno potrebbe averle fatto del male? O c’è la possibilità che Daniela si sia allontanata volontariamente?

Nella puntata verranno presentati documenti e testimonianze inedite, che potrebbero gettare nuova luce su questo inquietante enigma. Un’indagine delicata, che cerca di restituire speranza alla famiglia e alla comunità che si stringono attorno a lei, nella speranza di ritrovarla sana e salva.

Gli altri casi

Si torna anche sul caso di Salvatore Chiofalo, l’allevatore scomparso in circostanze misteriose otto anni fa. La sua auto fu ritrovata incendiata, un elemento che subito fece pensare a un atto doloso. Nonostante le indagini abbiano portato all’individuazione di quattro sospettati, la Procura ha recentemente chiesto l’archiviazione del caso.

Una decisione che ha suscitato rabbia e indignazione tra i familiari di Salvatore, che continuano a lottare per ottenere giustizia. “Ci sono molti indizi e intercettazioni che fanno capire quello che è successo”, dichiarano i parenti, convinti che non si debba abbassare la guardia. La trasmissione approfondirà gli aspetti meno noti di questa vicenda, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione pubblica e di evitare che questo caso finisca nel dimenticatoio.

E ancora si parlerà di Mara, una giovane madre scomparsa dopo un turno di lavoro in pizzeria. Di lei si sono perse le tracce da subito ma è il comportamento successivo alla sparizione che desta sospetti e preoccupazione. Durante la notte in cui è svanita nel nulla, dal suo cellulare sono stati inviati messaggi e video musicali. Ma è stata davvero Mara a inviarli? E dove si trovava in quelle ore?

In studio interverrà il fratello della donna, Fabrizio, insieme al consulente della famiglia, Fabrizio Pace. Attraverso le loro parole e le analisi degli esperti, si cercherà di fare chiarezza su questo caso e di ricostruire gli ultimi movimenti della donna, nella speranza di trovare risposte e, soprattutto, Mara.

Dove e quando vedere Chi l’ha visto?

La nuova puntata del programma di Rai3 va in onda mercoledì 4 dicembre, dalle 21,15 circa. La trasmissione vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti. È inoltre visibile su RaiPlay e qui rimane disponibile anche nei giorni successivi alla diretta.