Cantanti famosi dimenticati: te li ricordi?

Fonte: Getty Images Antonino, Jessica Morlacchi, Briga

Alcuni di loro sono scomparsi e i nomi suonano come delle meteore. Altri sono ancora in attività ma non se ne sente parlare da un po’. Che fine hanno fatto Federico Angelucci, acclamato vincitore di Amici, o Tiziana Rivale? Vi sveliamo le loro attività, i loro progetti e qualche dichiarazione polemica.

Aram Quartet

Il cantante pugliese Antonio Maggio, oltre ad aver vinto Sanremo Giovani nel 2013, faceva parte del gruppo Aram Quartet, che ha vinto X Factor. Ma solo due anni e mezzo dopo il gruppo si è sciolto. In un’intervista a Il Fatto Quotidiano del 2023, legata all’uscita di un nuovo album da solista, Antonio Maggio ha rivelato qualche dettaglio sulla fine del gruppo.

“Il mio inizio artistico è stato da solista. Poi è arrivata la prima grande esperienza musicale con gli Aram che è durata due anni e mezzo” ha rivelato, sottolineando che lo scioglimento è avvenuto in maniera naturale. “Non è stata la Sony ha stracciare il contratto, ma la risoluzione dei rapporti è avvenuta in conseguenza al nostro scioglimento. Dopo due anni di condivisione quotidiana eravamo arrivati ad un punto di saturazione e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada”. Con Michele Cortese, Antonio Maggio ha mantenuto un rapporto di amicizia.

Il cantante ha partecipato come solista a Vieste in Love, ai primi di settembre 2024, dove ha commosso il pubblico con un omaggio a Lucio Dalla.

Matteo Becucci

Livornese, classe 1970, è diventato famoso con la vittoria a X Factor nel 2009, a cui è seguito il disco Cioccolato amaro e caffè. Dopo un’esperienza nel mondo dei musical con Jesus Christ Superstar, ha preso parte all’edizione di Tale e Quale nel 2014, classificandosi al terzo posto nella classifica finale. Nel 2018 è tornato nel programma ma come vocal coach. Attualmente lavora ancora nel programma con questa mansione.

In un’intervista a Il Tirreno ha raccontato dei contrasti con Sony e di come abbia trovato la propria strada nell’insegnamento musicale: “In questo momento la mia più grande soddisfazione viene dall’insegnare, dal formare i più giovani. Curare le voci è bellissimo” ha dichiarato. “Oggi la musica è troppo perfetta, rischia di essere mangiata dall’intelligenza artificiale. Dobbiamo ritrovare il Battisti degli anni Sessanta”.

Nathalie

Cantautrice romana classe 1979, è diventata popolare vincendo la quarta edizione di X Factor. Nel 2011 ha partecipato a Sanremo e in questo contesto ha rilasciato un’intervista in cui criticava duramente le vallette alla kermesse musicale e alcuni talent, come Amici, e altri programmi televisivi. Intanto ha proseguito il lavoro musicale, partecipando anche a All Together Now – La musica è cambiata nel 2019, tra i giurati.

Nel 2023 ha presentato un inedito per il Festival di Sanremo, ma la sua canzone è stata scartata e non è entrata in gara. Nel frattempo continua la sua attività di cantante, nel 2024 è uscito l’album Freemotion con cui ha girato l’Italia in tour.

Michela Cabas

Ex partecipante di X Factor, ha fatto perdere le sue tracce. Sui social qualcuno rimpiange il suo talento perso. Il suo profilo Instagram è un insieme di meme, di vecchie esibizioni di X Factor, di gioielli e massime, dove spunta un appello ad aiutare Gerardina Trovato.

Sofia Tornambene

In arte Kimono, è nata a Civitanova Marche nel 2002. A febbraio 2019 si è classificata terza a Sanremo Giovani, nel dicembre dello stesso anno ha vinto X Factor. Da allora i riflettori si sono via via spenti, ma Kimono continua a lavorare come musicista, per un pubblico di nicchia. Il suo profilo Instagram ha circa 54mila follower. Nel 2024 è uscito il singolo Piena di sé.

Antonino

Foggiano, classe 1983, ha vinto Amici nel 2004. In seguito ha ri-partecipato all’edizione dei Big di Amici. Nel 2022 ha partecipato e vinto Tale e quale show, di cui ha vinto anche la terza edizione natalizia il 18 dicembre 2023.

Nella primavera del 2024 ha partecipato al programma televisivo Cook 40, dove ha cantato e si è messo alla prova ai fornelli. Nel 2022 ha dichiarato a Tiscali di aver avuto problemi con la libera espressione, soprattutto prima del suo coming out. “È successo quando sono entrato in determinati meccanismi discografici” ha rivelato. “Che so, ad esempio, quando tu senti il bisogno di dedicare una canzone a un uomo anziché a una donna. E ti senti dire che “non c’è bisogno”, che “funziona di più nell’altro modo”. Ti dicono “vabbé, lascia stare, non ti esporre”. E invece secondo me gli artisti devono esporsi”.

Federico Angelucci

Di Foligno, classe 1984, vincitore della sesta edizione di Amici. Nel 2017, dopo 10 anni di assenza, ha partecipato a Tale e Quale Show, e la sua performance di Mina è stata molto acclamata. A Vanity Fair ha parlato del lato oscuro del successo, soprattutto se non hai un progetto preciso.

“Avevo tagliato con qualsiasi apparizione pubblica. Poi ho incontrato un produttore, Michele Centonze, e con lui ho iniziato un nuovo percorso. Quando vai in tv, il giorno prima sei uno sconosciuto e il giorno dopo diventi popolare. Quando sei giovane e vieni da un paese piccolo come Foligno, entri in un mixer che difficilmente riesci a gestire”. Ha tentato anche la carriera in Spagna, ma senza grande successo.

Nel 2018 è stato ripescato come finalista a Sanremo Giovani, ma anche dopo quell’apparizione la sua carriera ha subito una battuta d’arresto.

Gazosa

Come dimenticare wwwmipiacitu, un tormentone che aveva scaldato i primi 2000? Romani, giovanissimi, si erano formati a Roma grazie a Caterina Caselli e hanno preso parte al Festival di Sanremo nel 2001 e nel 2002, anno che ha visto il loro scioglimento. Si sono ritrovati nel 2022 per una reunion. La voce del gruppo, Jessica Morlacchi, ha proseguito una carriera da solista e ha convissuto con depressione e attacchi di panico, come ha rivelato a Today.

“Per dodici anni ho sofferto di attacchi di panico e agorafobia. Non vivevo più. Non volevo uscire di casa, la mia vita era una vera nullità. Non facevo niente fino a che non ho deciso di riprendermi la vita in mano, partendo proprio dalla musica”, ecco le sue parole. Dopo uno spiacevole fatto che ha coinvolto Memo Remigi nel 2023, accusato di molestie nel programma Oggi è un altro giorno, nel 2024 entra a far parte del cast del Grande Fratello.

Mariella Nava

Pur non essendo tra i cantanti più alla ribalta in questo momento, Mariella Nava non ha mai interrotto la sua attività di cantautrice. Nel 2023 A partire dal 2023 ha organizzato con Daniela Poggi uno spettacolo teatrale dal titolo Figlio, non sei più giglio a tema violenza di genere e femminicidio, esibendosi con la voce e il pianoforte.

Nel 2024 il 2 giugno è uscito Italia è il mio nome, in onore della Festa della Repubblica, e un nuovo volume dell’album Sarò Franco, canzoni inedite di Franco Califano.

Tiziana Rivale

Anche Tiziana Rivale è sempre stata in attività, pur non essendo nei trend con i cantanti più in voga del momento. La cantautrice di Formia non ha mai smesso di fare musica.

A maggio 2021 è uscito il suo album Rivale in Classic, nel 2022 ha pubblicato i singoli Time on your mind (feat. Marc Fruttero) e Oltre il confine (feat. Ugo Mazzei). Sul piccolo schermo l’abbiamo vista nel febbraio 2024 in Tale e Quale Sanremo.

Flavia Fortunato

Attrice e conduttrice televisiva molto attiva nel corso degli anni ’80 e ’90, dagli anni 2000 si è ritirata per dedicarsi alla famiglia. Non ha mancato di fare qualche veloce apparizione in televisione, nel 2010 con un’ospitata de I migliori anni dove è tornata anche nel 2024 con lo stesso brano: Aspettami ogni sera.

Annarita Spinaci

Ormai ottantenne, famosa e sulla cresta dell’onda negli anni ’60, la cantante si è ritirata da molto tempo dal mondo della musica, complici conflitti discografici ed eventi della sfera privata. Annarita ha ripreso il lavoro di maestra delle elementari e non appare sulla scena dal 1980.

Briga

Rapper e cantautore romano, con diverse esperienze all’estero, ha partecipato ad Amici nel 2015, classificandosi secondo. Da allora prosegue con la sua attività musicale, un po’ defilata. Nel 2022 ha creato l’etichetta 21co insieme a Mamo Giovenco, Emanuela Sempio, Gabriele Costanzo, Giordana Angi e Fascino PGT.

È noto anche per il gossip e per la presenza sui social: si è sposato con l’attrice Arianna Montefiori ed è molto attivo sui suoi profili.