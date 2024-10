Ascolti tv del 30 settembre. Il Grande Fratello batte Brennero per un soffio

Fonte: Ufficio stampa Brennero Matteo Martari ed Elena Radonicich in una scena di "Brennero"

La sfida degli ascolti tv si gioca tutta tra Brennero, la fiction su Rai 1, e il Grande Fratello su Canale 5. Ogni volta è scontro aperto il lunedì in prima serata.

Su Rai 1 la serie Brennero con Elena Radonicich (leggi la nostra intervista) è arrivata al terzo e penultimo appuntamento. L’indagine sul Mostro ha una battuta d’arresto, e solo la cieca ostinazione di Paolo può rimettere in moto la caccia. Intanto, Eva Kofler deve occuparsi di un caso molto delicato, che rischia di compromettere il fragile equilibrio tra la comunità di lingua italiana e quella di lingua tedesca.

Su Canale 5 nella Casa del Grande Fratello la vicinanza tra Giglio e Yulia ha provocato una forte reazione di Jessica. La ragazza, ferita, ha dato sfogo alla sua gelosia nonostante Giglio abbia sempre parlato solo di amicizia tra loro. Mentre Shaila è stata protagonista di una dolce sorpresa: ha incontrato la mamma Luisa.

Su Rete 4 a Quarto Grado Nicola Porro si è occupato del conflitto in Medio Oriente dopo l’uccisione di Hassan Nasrallah. A seguire, un focus sul tema sicurezza con un viaggio da Milano a Roma, raccontando il fenomeno Cicalone. Infine, ampio spazio al mistero del Bayesian con testimonianze e nuovi elementi investigativi esclusivi.

Su Rai 3 torna Massimo Giletti con Lo stato delle cose, che racconta della complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare.

Prima serata, ascolti tv del 30 settembre: Brennero cala, vince il GF

Su Rai 1 Brennero incolla al piccolo schermo spettatori 2.617.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale5 Grande Fratello 18 piace a 2.153.000 spettatori con uno share del 17.9%. Su Rai2 Lo Spaesato intrattiene 803.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 Colombiana ottiene 1.373.000 spettatori (7.8%).

Su Rai3 il debutto di Massimo Giletti con Lo stato delle cose segna 840.000 spettatori e il 5.4%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 763.000 spettatori (5.6%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 969.000 spettatori e il 5.3%. Su Tv8 L’uomo sul treno è visto da 342.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Autoritratto – Renato Zero Live raduna 562.000 spettatori (3.2%).

Access Prime Time, dati del 30 settembre

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.400.000 spettatori (21.6%), mentre Affari Tuoi raduna 5.447.000 spettatori (26%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.826.000 spettatori pari al 13.5%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 662.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine piace a 1.547.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.208.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.542.000 spettatori (7.3%).

Su Rete4 4 di Sera ottiene 941.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 829.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo interessa 1.785.000 spettatori e l’8.5%. Su Tv8 – dalle 20:29 alle 21:29 – 100% Italia – La Sfida dei Campioni gioca con 496.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 590.000 spettatori con il 2.8%.

Ascolti tv Preserale, dati del 30 settembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.320.000 spettatori pari al 18.5%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.595.000 spettatori pari al 21.8%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.137.000 spettatori (18.5%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.313.000 spettatori (21.5%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (372.000 – 3.5%), Medici in Corsia totalizza 266.000 spettatori con l’1.9% nel primo episodio e 358.000 spettatori con l’1.9% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 514.000 spettatori (3.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 863.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.736.000 spettatori (15.6%). A seguire Blob segna 1.184.000 spettatori (6.1%) e Riserva Indiana sigla 975.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 La Promessa appassiona 899.000 spettatori (4.7%). Su La7 Padre Brown raduna 230.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 506.000 spettatori (3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 256.000 spettatori con il 2.1%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 351.000 spettatori con l’1.8%.