Ascolti tv 3 gennaio: Rischiatutto 70 sfida la Coppa Italia

Fonte: IPA Carlo Conti

Capodanno è passato, ma la Rai continua con i festeggiamenti. Il 3 gennaio 2024 Rai 1 stupisce con Rischiatutto ’70, versione inedita del celebre telequiz condotto da Mike Bongiorno, stavolta sostituito da Carlo Conti. Un evento unico per festeggiare il settantesimo anniversario delle trasmissioni televisive della Rai. Un omaggio gradito e nostalgico, che ha portato in tanti cuori il ricordo di serate di divertimento in famiglia. Su Canale 5 va invece in onda Coppa Italia Ottavi: Roma – Cremonese.

Italia 1 si affida a un film cult e imperdibile: ET – L’Extraterrestre. La regia di Steven Spielberg conquista grandi e piccoli. Su Rai 2 torna Il giro del mondo in 80 giorni, mentre Rai 3 trasmette Free – Liberi.

Prima serata, ascolti tv 3 gennaio: Rai stravince

Mercoledì 3 gennaio 2024 su Rai 1 si festeggiano i 70 anni della Rai con Rischiatutto 70. Il programma nell’inedita conduzione di Carlo Conti conquista 4.529.000 spettatori pari al 28.2% di share. Su Canale 5 l’ottavo di finale di Coppa Italia: Roma-Cremonese conta 3.033.000 spettatori con uno share del 15.2%. Su Rai 2 la terza puntata de Il Giro del Mondo in 80 Giorni trasmette a 735.000 spettatori con il 4%. Su Italia 1 il film cult E.T. L’Extraterrestre incolla allo schermo (ancora una volta) 755.000 spettatori con il 4%. Su Rai 3 Free – Liberi in prima tv segna 745.000 spettatori pari al 3.9%. Su Rete 4 Fuori dal Coro dibatte con un a.m. di 952.000 spettatori (6.6%). Su La7 In Viaggio con Barbero: Democrazia e Dittatura parla di storia e cultura a 797.000 spettatori e il 4.2%. Su Tv8 Dirty Dancing – Balli Proibiti raggiunge 700.000 spettatori (3.8%). Sul Nove Come ti ammazzo il bodyguard arriva a 370.000 spettatori con il 2.1%. Sul 20 True Legend vede 317.000 spettatori (1.7%). Su Rai4 Delitti in Paradiso – Un Fantasma dal Passato conquista a 417.000 spettatori (2.1%). Su Iris Di nuovo in gioco va in onda per 437.000 spettatori (2.3%). Su RaiMovie Mistero a Crooked House interessa 344.000 spettatori (1.8%). Su La5 12 Giorni di Regali appassiona 349.000 individui (1.8%).



Access Prime Time: ascolti 3 gennaio 2024

Affari Tuoi su Rai 1 fa giocare 5.638.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale 5, Striscia la Notizia raccoglie 3.765.000 spettatori pari al 17.8%. Su Rai 2 TG2 Post sigla 818.000 spettatori (3.8%). Su Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine realizza un ascolto medio di 1.069.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre conta 1.643.000 spettatori (7.7%) e Un Posto al Sole coinvolge 1.850.000 spettatori (8.6%). Su Rete 4 Stasera Italia conquista 729.000 spettatori (3.4%) nella prima parte e 833.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 1.561.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 4 Hotel fa sognare 532.000 spettatori (2.5%).

Preserale, ascolti tv 3 gennaio

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida conquista un ascolto medio di 3.454.000 spettatori pari al 22.2% mentre L’Eredità conta 4.469.000 spettatori pari al 24.7%. Su Canale 5 Avanti il Primo! gioca con 2.224.000 spettatori (15.3%) mentre Avanti un Altro! trasmette per 3.403.000 spettatori (19.6%). Su Rai 2, dopo TG Sport Sera arriva a 501.000 spettatori e il 3.4%, Castle intrattiene 567.000 spettatori con il 3.3% nel primo episodio e da 742.000 spettatori con il 3.8% nel secondo episodio. Su Italia 1 l’incontro di Coppa Italia: Atalanta-Sassuolo tiene incollati al televisore 1.040.000 tifosi con il 6.7% (primo tempo a 990.000 e il 7.5%, secondo tempo a 1.086.000 e il 6.2%). Freedom Pills conta 595.000 spettatori (3%). Su Rai 3 l’appuntamento con i TGR informa 2.787.000 spettatori pari al 15%. Blob segna 1.359.000 spettatori pari al 6.9% e Via dei Matti n°0 cattura l’attenzione di 1.233.000 spettatori pari al 6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore appassiona 542.000 spettatori (2.8%). Su La7 Miss Marple indaga con 189.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Celebrity Chef cucina con 374.000 spettatori (2.1%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più?è scelto da 560.000 spettatori (33%).