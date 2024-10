Fonte: IPA Giuseppe Zeno

Un venerdì sera caldissimo, quello che ha visto fronteggiarsi Tale e Quale Show e Storia di una famiglia perbene su Canale5, con ascolti tv che vanno ben oltre le aspettative. Il successo del programma di Rai1 è confermato da settimane, ma ora che l’ammiraglia Mediaset è tornata a proporre grandi titoli, l’impegno per fare bene è ancora più intenso. Carlo Conti gode comunque del favore del pubblico che segue il programma da decenni, mentre dall’altra parte l’azienda di Cologno schiera due amatissimi della fiction e del cinema: Simona Cavallari e Giuseppe Zeno.

Se la sfida è senza esclusione di colpi per i due competitor principali, le altre Reti non sono da meno. Su Rai2 sono andati in onda i nuovi episodi di NCIS Hawai’i, mentre su Italia1 abbiamo visto ancora NCIS – Unità Anticrimine. Su Rete4, ampio spazio è concesso alla cronaca e all’approfondimento con Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi, mentre sul Nove è stata trasmessa una nuova puntata di Fratelli di Crozza. Su Rai3, invece, è andata in onda una nuova puntata di Farwest con Salvo Sottile. Ma chi ha vinto la sfida degli ascolti tv? Vediamolo insieme.

Ascolti tv prima serata: Tale e Quale domina

Venerdì 18 ottobre 2024 su Rai 1 domina la nuova puntata di Tale e Quale Show , che ha divertito 3.314.000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Canale 5 Storia di una famiglia perbene 2 piace a 2.298.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai 2 N.C.I.S. intrattiene 814.000 spettatori pari al 4.1% e N.C.I.S. Hawaii 592.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia 1 San Andreas incolla davanti al video 898.000 spettatori (5.4%). Su Rai 3 FarWest segna 483.000 spettatori e il 2.9%. Su Rete 4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.144.000 spettatori (8%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 984.000 spettatori e il 7.2%. Su Tv8 Pechino Express – La Rotta del Dragone ottiene 451.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 1.146.000 spettatori (6.2%).

Access Prime Time, gli ascolti di venerdì 18 ottobre

Su Rai 1 Cinque Minuti interessa 4.190.000 spettatori (21.3%), mentre Affari Tuoi raduna 5.327.000 spettatori (26%). Su Canale 5 Striscia la Notizia raccoglie 2.732.000 spettatori pari al 13.3%. Su Rai 2 TG2 Post totalizza 530.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.073.000 spettatori (5.5%) nel primo episodio e 1.488.000 spettatori (7.2%) nel secondo episodio. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.122.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.371.000 spettatori (6.6%). Su Rete 4 4 di Sera ha raggiunto 956.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 930.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.731.000 spettatori (8.4%). Su Tv8 100% Italia gioca con 487.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Chissà chi è raccoglie 574.000 spettatori con il 2.8%.

Preserale, ascolti tv 18 ottobre

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente piace a un ascolto medio di 2.448.000 spettatori pari al 19.1%, mentre Reazione a Catena convince 3.385.000 spettatori pari al 20.9%. Su Canale 5 Gira La Ruota della Fortuna diverte 2.012.000 spettatori (16.9%), mentre La Ruota della Fortuna convince 3.290.000 spettatori (21.7%). Su Rai 2, dopo TGSport Sera (407.000 – 3.6%), Medici in Corsia totalizza 302.000 spettatori con il 2.2% nel primo episodio e 429.000 spettatori con il 2.4% nel secondo episodio. Su Italia 1 Studio Aperto Mag sigla 366.000 spettatori (2.9%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 339.000 spettatori (2.1%). Su Rai 3 le news dei TGR tengono informati 2.672.000 spettatori (15.8%). A seguire Blob segna 1.001.000 spettatori (5.5%) e Riserva Indiana sigla 803.000 spettatori (4.2%). Su Rete 4 La Promessa interessa 873.000 spettatori (4.8%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 301.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 489.000 spettatori (3%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (244.000 – 2.2%), Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo è scelto da 331.000 spettatori con l’1.9%.