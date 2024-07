Anticipazioni Le Iene presentano: Inside, l’inchiesta sul business dell’industria alimentare

Fonte: Ufficio stampa Mediaset Le Iene presentano: Inside, l'inchiesta di Matteo Viviani

Nuovo appuntamento con Le Iene presentano: Inside, il ciclo di puntate dedicato alle inchieste esclusive e di approfondimento dello storico programma in onda su Italia 1. Martedì 30 luglio in prima serata è la volta di Noi siamo quello che mangiamo, a cura di Matteo Viviani e Riccardo Festinese e dedicato al mondo dell’alimentazione e di un business tra i più redditizi al mondo.

Sappiamo davvero cosa mangiamo?

Le anticipazioni lasciano intendere che l’inchiesta a cura di Matteo Viviani e Riccardo Festinese farà certamente discutere. Nel nuovo appuntamento de Le Iene presentano: Inside, i due giornalisti approfondiscono un tema a cui spesso non si dà la giusta importanza: sappiamo davvero cosa mangiamo e siamo consapevoli del reale funzionamento del business che ruota attorno a questa industria, tra le più redditizie?

“Duecento anni fa il filosofo Ludwig Feuerbach sosteneva la tesi secondo cui ciò che introduciamo nel nostro corpo influenzerebbe non solo il nostro organismo, ma anche gli aspetti psicologici, emotivi e sociali di quello che siamo”, è da questa riflessione che prende le mosse Noi siamo quello che mangiamo. Un’inchiesta che si concentra su alcuni punti cardine, come la qualità del cibo che portiamo sulle nostre tavole, sempre più difficile da assicurare a ciascuna famiglia. Scelte che hanno dei risvolti importanti sull’economia famigliare, essendo i prodotti etichettati come biologici (quindi presumibilmente di alta qualità rispetto a tutti gli altri) molto più costosi o difficili da reperire.

Imparare a scegliere gli alimenti, informarsi, acquisire dunque le giuste conoscenze sono i passi fondamentali per poter effettuare una distinzione, con tutte le conseguenze del caso. Cibi migliori (o peggiori) possono influire sulla vita del singolo nel breve e nel lungo termine e, al contempo, contribuire ad alimentare una strategia industriale che guarda al guadagno, a discapito della salute.

Questi e altri temi vengono affrontati con la guida di Viviani e attraverso le testimonianze degli esperti, con l’obiettivo di istruire il cittadino e renderlo più consapevole delle proprie scelte alimentari.

Quando e dove vedere Le Iene presentano: Inside

Il nuovo appuntamento de Le Iene presentano: Inside va in onda come sempre su Italia 1, martedì 30 luglio in prima serata a partire dalle 21.20, disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. La nuova inchiesta di Matteo Viviani è solo l’ultima del ciclo di puntate estive proposte dallo storico programma ideato da Davide Parenti, che ha già affrontato alcuni temi “caldi” dell’ultimo periodo.

Basti pensare alla puntata dedicata alle verità nascoste della veggente di Trevignano, al caso di Mario Biondo, la cui morte è stata raccontata in una serie spagnola e ancora alla vicenda di Rosa e Olindo Romano, autori della strage di Erba per i quali è stato poi confermato l’ergastolo. Interessanti anche gli approfondimenti a cura di Giulio Golia, rispettivamente dedicati alla ‘Ndrangheta e alla Camorra, come quello a cura di Antonino Pecoraro su Cosa Nostra e la mafia siciliana.