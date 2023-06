Come capire se lui ti attrae davvero: 6 segnali inequivocabili

Fonte: iStock I 6 segnali inequivocabili che lui ti piace davvero

Lui ti piace davvero? Non è solo questione di chimica, anche se è certamente un aspetto importantissimo della coppia, ma esistono altri segnali chiari e inequivocabili che rivelano, in primis a te stessa e poi anche a tutti gli altri, che lui ti attrae davvero tanto. Queste reazioni non mentono: se lo pensi costantemente, se ti capita di fissarlo, se anche i suoi difetti non ti danno poi così fastidio, allora sei già cotta di lui… insomma, ci sono degli atteggiamenti che non lasciano spazio ad alcun dubbio. E tu, li stai provando tutti e 6?

I 6 segnali per capire se lui ti attrae davvero

L’attrazione, anche sessuale, è una forma di desiderio che ognuno di noi prova nei confronti di un’altra persona (per gli asessuali la questione è un po’ diversa in quanto non provano attrazione sessuale). Ma come facciamo a capire concretamente se quella persona ci attrae veramente? Abbiamo individuato 6 segnali che non lasciano dubbi: se li provi, sei proprio attratta da lui.

Questione di chimica

Lo cantavano anche Ditonellapiaga e Donatella Rettore al Festival di Sanremo nel 2022: la chimica tra due persone è importantissima . Ciò che ti fa amare il suo odore e il suo sapore ha dei risvolti scientifici.

Tra i fattori principali dell’attrazione sessuale ci sono i feromoni : queste sostanze vengono prodotte dalle ghiandole esocrine svolgendo una funzione attrattiva e provocando una reazione incontrollata. Ma non è l’unica sostanza che si attiva quando si prova attrazione fisica verso un’altra persona. Quando ci sentiamo euforiche e in stati di esaltazione e coinvolgimento significa che si è attivata la dopamina , un neurotrasmettitore che regola il piacere. I livelli di dopamina si alzano quando qualcuno ci attrae sessualmente, determinando una serie di sensazioni fisiche ed emotive assai piacevoli, come il buonumore e l’euforia. Anche l’ossitocina si attiva quando vi è attrazione sessuale: chiamato “ormone dell’amore” ci fa provare benessere e appagamento non solo dopo un orgasmo, ma anche tra persone con cui il legame è particolarmente coinvolgente.

Strettamente legato alla chimica e alla scienza di cui abbiamo parlato nel punto precedente, se vederlo e se passare del tempo con lui ti carica di energia, allora sei davanti a un altro chiaro segnale che lui ti attrae. Se provi un coinvolgimento intenso, ma apparentemente inspiegabile, nei suoi confronti, se ti basta guardarlo o anche solo pensarlo per essere su di giri, il tuo corpo e la tua mente ti stanno mandando dei chiari messaggi: sei attratta da lui. Anche un semplice sfiorarsi la mano, uno sguardo complice o un sorriso possono essere sufficienti per far battere il tuo cuore all’impazzata. Non solo: puoi avvertire un desiderio fortissimo e un’eccitazione (non necessariamente e solamente sessuale) che ti avvolge, un entusiasmo fuori dal normale… sono tutti segnali che ti dicono che ti piace davvero tanto e, come una droga, non vedi l’ora di sentirlo e vederlo non appena vi salutate.

Può sembrare una frase da film, ma se stai bene con lui, vi divertite e parlate di argomenti che avete in comune, ti sarai accorta che le ore passate insieme si trasformano in minuti e quando arrivi a salutarlo, pensi “di già?”. Altra spunta verde tra i segnali che ti fanno capire che sei completamente presa da lui.

A volte capita di svegliarsi la mattina e di andare a dormire con un pensiero in testa. Può capitare che quel medesimo pensiero si ripresenti anche durante la giornata e diventa un piacevole momento di “ sogno ad occhi aperti ”. Beh, se questo pensiero è lui, c’è poco da commentare: è innegabile che la tua attrazione nei suoi confronti è alta.

Un altro segnale per capire che lui ti attrae è se ti accorgi di avere il desiderio costante di abbracciarlo, accarezzarlo , di fargli complimenti e di coccolarlo. L’attrazione verso un’altra persona non riguarda, infatti, esclusivamente la sfera sessuale, ma anche quella affettiva e il prendersi cura dell’altra persona fa parte di questo aspetto.

È vero, la sfera sessuale non è l’unica parte per capire quanto sei attratta da lui, ma è sicuramente un momento importante, che determina, più di altri aspetti, il tuo (vostro) coinvolgimento. Se lui ti attrae davvero, il rapporto sessuale e l’intesa sessuale sono molto intense: non hai paura di parlare di ciò che ti piace e di ciò che piace a lui, sei pronta a sperimentare e a provare cose nuove (nel rispetto di entrambi) e ogni incontro è un’esperienza unica e, se possibile, migliore di quella precedente.

Quando sei con le amiche non fai che parlare di lui, quando ti trovi da sola non smetti di pensare a cosa potreste fare insieme in quel preciso momento; se il tuo desiderio è quello di stargli vicino, abbracciarlo, baciarlo e passare il tempo con lui, sotto le lenzuola e non solo, lui ti piace davvero. Anche la comunicazione tra due persone è fondamentale: quindi, se avete argomenti e passioni in comune e rispettate e provate interesse anche per quelle diverse, il vostro legame diventerà più solido e l’attrazione reciproca ancora più forte. Se senti che lui sta provando le stesse cose per te e se ti dimostra che sta vivendo le medesime emozioni e gli stessi sentimenti, tra voi c’è la giusta attrazione, quella che serve per vivere una relazione nel miglior modo possibile: in modo coinvolgente, passionale, rispettoso e complice.