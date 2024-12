Guida semiseria al sesso a casa con i tuoi a Natale

Fonte: iStock Come fare sesso in casa se ci sono i tuoi? Ecco qualche consiglio utile

Natale è sinonimo di famiglia, lo sappiamo. E questo significa che casa sarà spesso invasa da parenti, amici, lontani zii e cugini affettuosi. In questo marasma di abbracci, scambio di regali e grandi abbuffate, come stare in compagnia del tuo partner in casa quando ci sono i tuoi (o i suoceri)?

Vari studi riportano che durante le feste natalizie c’è più desiderio e più voglia di fare sesso: spesso questa tendenza capita perché l’umore risente della stagione, con poco sole e molto freddo, il corpo rilascia meno melatonina e serotonina. Quindi, come “antidoto” a questo clima grigio, si tende a fare più sesso, per scaldare (è proprio il caso di dirlo) l’ambiente. Quindi, come si fa sesso in casa con i parenti?

Silenzio, facciamo sesso!

Missione impossibile? No. Fare sesso in modo silenzioso è il modo migliore per non rinunciare all’intimità quando si vive ancora in casa con i genitori. Di base, ci sono persone che lo preferiscono: non amano il “rumore” del piacere e provano godimento in silenzio, senza emettere suoni particolari. Nel caso in cui siano presenti i parenti in casa, è consigliabile fare meno rumore possibile, così da stare insieme, ma senza essere sentiti.

Il pavimento è il nuovo letto

Quando non vogliamo emettere rumori, non dobbiamo pensare solo a quelli del corpo, ma dobbiamo pensare anche a quelli che ci circondano: il letto che sbatte al muro, ad esempio, è uno di questi. Per evitare il problema dei rumori sospetti, usa il pavimento: ti basterà posizionare un po’ di coperte e qualche cuscino per attutire il freddo e la durezza. Certo, non sarà la location più confortevole del mondo, ma senza dubbio ti aiuterà a ridurre i rumori.

Mettiamo un po’ di musica?

Un’alternativa al silenzio è decidere di mettere un po’ di musica. Ascoltare una musica leggera o d’atmosfera di sottofondo non solo può creare un ambiente molto sensuale, ma anche coprire qualche suono dettato dal piacere. Anche una musica particolarmente ritmata può essere piacevole! Una “playlist del sesso” da creare insieme per rafforzare il legame, diminuire eventuali momenti d’imbarazzo e, sì, eventuali gemiti di piacere!

Lento è meglio

Un altro modo per fare sesso e non farsi sentire dai genitori potrebbe essere avere dei rapporti sessuali in modo lento. Lento, infatti, non significa noioso o meno bello, anzi, potrebbe essere un modo per affondare insieme nel piacere in modo più intimo e profondo. Questo riduce inevitabilmente rumori “fastidiosi” di divani o letti e anche i gemiti di piacere diventano più controllati, magari sussurrati all’orecchio. Tutto è intenso e pacato: l’ideale per quando non ti vuoi far sentire dai genitori in casa.

Consigli pratici per un ambiente intimo e discreto

Se non è possibile aspettare quando i genitori sono fuori casa per avere un momento intimo, ecco qualche consiglio utile per non farti sentire fare sesso insieme al tuo partner:

Attenzione ai rumori : per evitare che eventuali rumori disturbino o attirino l’attenzione, considera di mettere della musica in sottofondo o di accendere la televisione a un volume moderato. Questo aiuta a coprire i suoni senza risultare troppo sospetti;

: per evitare che eventuali rumori disturbino o attirino l’attenzione, considera di mettere della musica in sottofondo o di accendere la televisione a un volume moderato. Questo aiuta a coprire i suoni senza risultare troppo sospetti; L’importanza dell’ambiente : crea un’atmosfera accogliente che permetta di sentirvi a vostro agio. Semplici accorgimenti come mettere dei cuscini, usare luci soffuse o chiudere le porte per maggiore riservatezza possono fare la differenza;

: crea un’atmosfera accogliente che permetta di sentirvi a vostro agio. Semplici accorgimenti come mettere dei cuscini, usare luci soffuse o chiudere le porte per maggiore riservatezza possono fare la differenza; Essere discreti: evita situazioni che potrebbero mettere in difficoltà te, il tuo partner e i parenti, valutando tutte le alternative e le eventuali “vie di fuga”.

Flirtare di nascosto

Se non riesci a resistere alla passione e ami il rischio, puoi giocare con il partner in più modi, senza essere vista. Esistono dei sex toys che possono essere controllati a distanza con telecomandi o applicazioni e sono perfetti per provare piacere anche da lontano, anche se siete a due lati della stanza o della tavolata, divisi dai parenti. Troppo audace? Se la tovaglia è lunga e avete una faccia da poker, allora potrete anche provare a sperimentare qualcosa sotto il tavolo: mani che si allungano sotto la tovaglia o piedi che si accarezzano. Attenzione alla mira, mi raccomando: cerchiamo di non fare “piedino” allo zio seduto di fianco!

E quando proprio non è possibile…

Quando questi scenari non sono realizzabili, non resta altra soluzione che divertirsi e sprigionare tutta la passione altrove, ad esempio, in macchina. In questo caso, trova una scusa per allontanarti da casa, magari dopo un pomeriggio o una cena con i parenti, e incontratevi in macchina. Fare sesso in auto dà un brivido di pericolo perché ci possono essere sanzioni o denunce per atti osceni in luogo pubblico o per offesa del pudore, ma al tempo stesso è un luogo perfetto per ritrovare un po’ d’intimità. Quindi, cerca un luogo appartato per non essere visti, ma al tempo stesso in una zona non troppo isolata. Dopodiché, sbizzarrisciti a trovare le posizioni giuste per il massimo del piacere.