Diabete e reni, come proteggere il metabolismo e non solo

C’è un filo rosso che unisce le malattie renali croniche e il diabete. Ed occorre fare attenzione. Le buone abitudini, a tavola e negli stili di vita, sono fondamentali per ridurre sia il rischio di veder comparire il diabete di tipo 2, sia un’insufficienza renale. Controllare il peso, nutrirsi bene, evitare gli eccessi di calorie e seguire i dettami dell’alimentazione mediterranea aiuta a limitare i pericoli. E poi… Poi occorre i controlli, regolari, sulla scorta delle indicazioni del medico. Un grande esperto come Riccardo Candido, Presidente Nazionale dell’Associazione Medici Diabetologi (Amd) e Professore di Endocrinologia presso il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell’Università degli Studi di Trieste ci guida per capire come comportarci, per mantenere il benessere e prevenire tanti possibili problemi di salute con sani stili di vita.

