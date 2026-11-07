Kate Middleton, uscita segreta: le foto mai viste prima

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha effettuato una visita, prima della pausa autunnale, a un’associazione che si occupa di salute mentale. Nessuno sapeva di questa uscita che è rimasta segreta per giorni, finché la Principessa di Galles non ha condiviso delle foto sul suo profilo Instagram ufficiale.

Kate Middleton, l’uscita di cui nessuno sapeva nulla

Kate Middleton ha voluto tenere nascosta la visita alla comunità Dose of nature, che si trova a Pensford Field, a Kew, nella zona sud-ovest di Londra. L’organizzazione promuove il miglioramento della salute mentale e del benessere attraverso il contatto con la natura.

In questa occasione la Principessa di Galles ha incontrato la fondatrice dell’associazione, la dottoressa Alison Greenwood, la responsabile clinica, la dottoressa Georgina Gould, e alcuni membri del team, oltre a volontari e partecipanti, che hanno condiviso le loro esperienze su come il contatto con la natura li abbia aiutati nel percorso di guarigione.

Si tratta di un tema molto caro a Kate che ha spesso parlato di come il contatto con la natura l’abbia aiutata durante le cure contro il cancro a rigenerarsi mentalmente. E sono diventate iconiche le foto che suo figlio Louis ha scattato alla mamma mentre passeggiava nel bosco.

Kate Middleton, le foto mai viste su Instagram

Kate ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto scattate durante la visita, poche ore prima che iniziasse questo weekend dedicato alla memoria dei caduti che vede lei e gli altri membri della Famiglia Reale impegnati in una serie di cerimonie, la prima delle quali si è svolta giovedì 5 novembre all’Abbazia di Westminster, ma senza la Regina Camilla.

Nelle immagini condivise, la Principessa si trova nel giardino della comunità, mentre partecipa a diversi incontri con le responsabili e le persone che frequentano l’associazione.

Kate è sorridente e sinceramente interessata a quanto le viene raccontato. Sfoggia un look molto casual. Infatti indossa dei blu jeans, un capo che raramente le abbiamo visto portare, abbinato a un lupetto nero, e una giacca cerata per proteggersi dal freddo, che dovrebbe essere di Burberry.

Le foto sono accompagnate da questo messaggio: “Una visita meravigliosa a un’organizzazione benefica pionieristica nel campo della salute mentale. @dose_of_nature_, che supporta le persone che affrontano problemi di salute mentale attraverso un programma clinicamente guidato che combina psicologia, contatto con la natura e supporto individuale.

La fondatrice, la Dott.ssa Alison Greenwood, e la responsabile clinica, la Dott.ssa Georgina Gould, spiegano come trascorrere del tempo nella natura possa aiutarci a sentirci più calmi e vigili, esplorando la scienza che si cela dietro a questo fenomeno, dal suono del canto degli uccelli all’aria in un bosco”.

Kate Middleton, la storia condivisa con Tom

Durante la visita, Kate ha parlato anche con Tom, che inizialmente si era rivolto a Dose of Nature per ottenere supporto e ora lavora per l’organizzazione, prestando servizio anche come guida naturalistica volontaria.

Tom ha racconto del ruolo fondamentale che l’associazione ha avuto nel suo percorso di recupero e di come il lavoro svolto lo abbia aiutato a costruire fiducia in se stesso, resilienza e un più forte senso di connessione con il mondo naturale.

Dopo aver ascoltato la sua storia, Kate gli ha detto: “Il nostro percorso è stato molto, molto diverso, ma è meraviglioso sentire parlare del tuo legame con la natura e di come ti abbia aiutato a guarire; ho provato la stessa sensazione anch’io”.