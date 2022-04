Test: Quanto ti complichi la vita?

Sarebbe molto meglio vivere sempre serenamente, non avere preoccupazioni e non coltivare pensieri ansiosi o pessimisti. Ma questa è pura utopia per chi, come molte di noi, è specializzata nel complicarsi la vita con ipotesi catastrofiche e paure irragionevoli. Eppure tutte siamo coscienti che la via per l’approccio più rilassato e proficuo alla vita è quella della semplificazione, senza tormentarsi con domande assurde e ansie moleste. Spesso infatti cerchiamo di sfrondare i problemi per avere un approccio più easy, ma… è complicato!

Tu come ti poni nel confronti delle difficoltà e dei pasticci della vita? Te la prendi con calma o prevedi l’apocalisse? Gioca con il test e scopri qual è il tuo atteggiamento predominante, ovvero se semplifichi o complichi!