Fonte: 123 RF Test: Qual è il tuo peggior difetto?

Tutte abbiamo pregi e difetti, ma se parlare dei primi è piacevole e gratificante, svelare i secondi è spinoso e scomodo. Eppure scoprire qual è il nostro “lato oscuro” è molto più utile che discutere di quanto siamo buone, altruiste, gentili, affabili eccetera. I difetti sono legati alla nostra personalità tanto quanto i pregi. Saltano fuori nell’impatto con gli altri, ma anche con i problemi della vita. Alcuni sono così “tremendi” che possono pregiudicare addirittura il quieto vivere in una comunità di persone. Alcuni esempi? L’intolleranza, l’apatia, l’egoismo, l’indifferenza, la slealtà, l’aggressività, la superbia… accidenti, fanno tutti paura!

Di queste (ed altre) caratteristiche negative, purtroppo, possiamo scoprirne un’inezia in ciascuno di noi. Ma possiamo comunque cambiare, con la riflessione, il ragionamento, il confronto e il dialogo con gli altri. I difetti possono essere corretti, ammorbiditi, neutralizzati. L’importante è non temere di affrontare i nostri “lati oscuri”, perché anche una mancanza che appare insuperabile può essere vinta. La vita è cambiamento, anche per ciò che concerne il nostro carattere, le inclinazioni, le attitudini. E i difetti.

Un giochino utile da fare? Su un file scriviamo a sinistra i nostri pregi e a destra i difetti. Cerchiamo di capire come affrontare, grazie ai pregi, le conseguenze negative dei nostri difetti. Per esempio: se a sinistra abbiamo scritto “senso dell’umorismo” e a destra “scatti di rabbia”, cerchiamo di immaginare come sarebbe se invece di prendercela a morte per qualsiasi cosa, ce la prendessimo a ridere.

E tu, sei sicura di sapere cosa c’è nel tuo file dei difetti? Intanto prova a giocare con questo test che ti svela quale “difettuccio” tendi ad avere, ma ti suggerisce anche come vincerlo ed essere migliore.