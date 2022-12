Fonte: 123RF Test: Chi è il tuo peggior nemico?

Il nostro avversario più pericoloso e subdolo non si nasconde dietro un angolo buio o nella zona malfamata della città. Il nostro nemico vive dentro di noi: è uno stato d’animo fuorviante, una convinzione che ci blocca, un comportamento che ci danneggia. Se abbiamo vissuto un forte stress, oppure una grande delusione o semplicemente stiamo passando un periodo “no”, nella nostra mente possono sorgere pensieri negativi alimentati dal timore di soffrire ancora, dalla convinzione di sbagliare, dall’amarezza di non sentire nessuno dalla nostra parte.

Così a farci star male siamo proprio noi, in una sorta di meccanismo di auto-sabotaggio che ci confonde le idee e ci incupisce i pensieri. Si tratta di momenti in cui la vita sembra metterci alla prova per testare la nostra resilienza e la nostra capacità di reagire a nostro vantaggio.

E tu sei pronta a smascherare il tuo nemico interiore e a sconfiggerlo? Allora gioca con il test che ti svela qual è il particolare atteggiamento che in questo momento ti ostacola e scopri come vincerlo!