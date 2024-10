Ipertiroidismo felino: sintomi e cura efficace 

Fonte: Clinica Veterinaria Spinnato Come curare l’ipertiroidismo felino

L’amore che proviamo per i nostri gatti è profondo, e spesso consideriamo questi animali come veri e propri membri della famiglia. Di conseguenza, ci preoccupiamo costantemente per la loro salute e benessere, con l’obiettivo di garantire loro una vita lunga e felice. Tra le patologie che possono affliggere i gatti anziani, l’ipertiroidismo felino è una delle più comuni. Riconoscere questa condizione e sapere come affrontarla è essenziale per migliorare la qualità della vita del nostro amico a quattro zampe. Abbiamo approfondito l’argomento con la Dott.ssa Maria Cristina Spinnato, Direttore Sanitario della Clinica Veterinaria Spinnato che è il primo e unico centro in Italia per la cura dell’ipertiroidismo felino con la terapia dello Iodio-131.

Cos’è l’ipertiroidismo felino

L’ipertiroidismo felino è una malattia caratterizzata da un’eccessiva produzione di ormoni tiroidei causata da un adenoma (tumore benigno) della ghiandola tiroide o più raramente da un carcinoma (tumore maligno) della ghiandola tiroide. Questa iperproduzione altera il metabolismo del gatto, causando sintomi come perdita di peso, aumento dell’appetito, iperattività, vomito, diarrea e, in alcuni casi, problemi cardiaci. È particolarmente comune nei gatti di età superiore agli otto anni.

Cause dell’ipertiroidismo nei gatti

Le cause dell’ipertiroidismo felino possono essere legate a fattori genetici o ambientali. Alcuni studi suggeriscono che l’esposizione a sostanze chimiche presenti nell’ambiente in cui vivono i gatti o presenti in alcuni alimenti per gatti possano contribuire allo sviluppo della malattia. Si parla anche di un ipotetico ruolo del rivestimento delle scatolette contenenti cibo per gatti. Inoltre, l’età avanzata è uno dei fattori di rischio principali, rendendo i gatti anziani più vulnerabili.

Sintomi dell’ipertiroidismo nei gatti

I sintomi più comuni dell’ipertiroidismo nei gatti includono:

Perdita di peso nonostante un aumento dell’appetito

Iperattività e irrequietezza

Vomito e diarrea

Problemi cardiaci , come tachicardia ed ipertrofia del miocardio.

Se noti uno di questi sintomi nel tuo gatto, è importante rivolgersi immediatamente al veterinario per una diagnosi accurata.

Diagnosi e trattamento dell’ipertiroidismo felino

La diagnosi dell’ipertiroidismo felino viene effettuata tramite esami del sangue, che misurano i livelli degli ormoni tiroidei. Una volta confermata la diagnosi, il veterinario potrà consigliare il miglior trattamento disponibile. Gli esami ormonali sono esami delicati e devono essere fatti presso laboratori accreditati. Alcune sostanze infatti possono interferire nella lettura degli ormoni. Il solo valore lievemente aumentato del TT4 non è sufficiente per fare diagnosi, soprattutto se il gatto non presenta sintomi di ipertiroidismo.

Il trattamento con Iodio-131 proposto dalla Clinica Veterinaria Spinnato è attualmente la soluzione più sicura ed efficace per curare l’ipertiroidismo felino. Questo trattamento radiometabolico consiste nella somministrazione di una sola dose di Iodio-131, un isotopo radioattivo che viene assorbito selettivamente dalle cellule della tiroide. Una volta all’interno delle cellule tumorali della tiroide, le radiazioni emesse distruggono le cellule tiroidee iperattive, senza danneggiare i tessuti sani circostanti.

Vantaggi del Trattamento con Iodio-131

La terapia con Iodio-131 presenta diversi vantaggi rispetto alle altre opzioni terapeutiche, come la chirurgia o i trattamenti farmacologici:

Efficacia: il tasso di successo è del 95% , con una sola somministrazione necessaria nella maggior parte dei casi.

Non invasività: a differenza della chirurgia, la terapia con Iodio-131 non richiede anestesia e non comporta tempi di recupero lunghi.

Assenza di effetti collaterali a lungo termine: diversamente dai farmaci, che richiedono somministrazioni giornaliere per tutta la vita, lo Iodio-131 risolve il problema alla radice.

Sicurezza: il trattamento è considerato a basso rischio e il gatto viene monitorato per alcuni giorni in una struttura specializzata dopo la somministrazione.

L’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce

Monitorare regolarmente la salute del tuo gatto e prestare attenzione ai cambiamenti comportamentali può fare la differenza nella diagnosi precoce dell’ipertiroidismo. È essenziale effettuare visite veterinarie regolari, soprattutto per i gatti anziani, e richiedere il dosaggio degli ormoni tiroidei se si notano sintomi sospetti. La prevenzione è la chiave per garantire una vita sana e felice ai nostri gatti.

L’ipertiroidismo felino è una condizione seria, ma grazie al trattamento con Iodio-131, esiste una soluzione sicura ed efficace che porta alla totale guarigione. Se sospetti che il tuo gatto possa soffrire di questa malattia, non esitare a consultare il veterinario per una diagnosi tempestiva e un trattamento adeguato. Prendersi cura della salute del nostro gatto è il primo passo per garantire una vita lunga e piena d’amore.