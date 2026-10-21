Per non deludere Pippa, una Golden Retriever innamorata della posta, il postino ha iniziato a scriverle lettere. La storia è diventata virale

123RF Cagnolina di razza Golden Retriever

A Brisbane un postino ha trasformato una semplice consegna in un gesto tenerissimo, scrivendo lettere alla Golden Retriever Pippa per farla felice.

La storia è esplosa sui social e ha spinto persone da ogni parte del mondo a inviare messaggi alla cagnolina, rendendo virale il loro legame.

Martin Studer continua a ricordare Pippa ogni anno, mentre il suo racconto resta un simbolo di affetto spontaneo e gentilezza.

Nel 2016 Martin Studer era un postino di Brisbane, in Australia. Durante il suo giro incontrava spesso Pippa, una dolce cagnolina di razza Golden Retriever che adorava ricevere la posta.

Quando non aveva nulla da lasciare nella cassetta postale della sua famiglia, Martin scriveva dei biglietti personali per Pippa, così da renderla felice.

La storia di Pippa e del suo amico portalettere si è diffusa sui social e persone da tutto il mondo hanno iniziato a scrivere alla Golden Retriever. In questo modo la cagnolina ha potuto ricevere tante lettere, di fronte alle quali scodinzolava con gioia.

Il postino inventa lettere per non deludere Pippa

Martin Studer nel 2016 era addetto alla consegna della corrispondenza a Brisbane. Nel quartiere dove lavorava c’era una casa in cui viveva una cagnolina di nome Pippa: la Golden Retriever adorava ricevere la posta dalle mani del suo amico. Aspettava quel momento della giornata con trepidazione, sperando che lui avesse delle buste da consegnare alla sua famiglia.

L’uomo sui social ha pubblicato alcuni scatti che ritraggono i momenti in cui lui e la cagnolina si incontravano per la consegna della posta. Pippa era sempre felice e scodinzolante nel ricevere qualche lettera.

Il problema era quando non c’erano buste o pacchi da consegnare a quell’indirizzo. Pippa, vedendo il postino fare il giro del quartiere, usciva comunque per attendere la consegna giornaliera. “Non volevo deluderla”, ha raccontato Martin, svelando che quando non c’era niente da consegnare, lui ha iniziato a improvvisare.

Studer ha iniziato a scrivere di suo pugno lettere indirizzate a Pippa, per fare in modo di non disattendere le sue aspettative quando lo vedeva passare in strada. L’uomo ha raccontato che le faceva davvero piacere quando passava a trovarla: tra i due è nata un’amicizia che è continuata per molto tempo.

La storia della Golden Retriever diventa virale

Quando Martin Studer ha condiviso la storia di Pippa sui social, i post e le foto sono diventati virali. I media nazionali e internazionali hanno iniziato ad occuparsi di questa vicenda, intervistando anche il postino.

Numerose persone si sono commosse di fronte al gesto dell’uomo, che pur di fare felice la cagnolina si è messo a scrivere delle lettere per consegnargliele.

Qualcuno ha iniziato a chiedere come fare per inviare dei biglietti a Pippa e ben presto la sua cassetta delle lettere ha iniziato a riempirsi di messaggi che arrivavano da luoghi anche molto lontani e da mittenti che non conoscevano Pippa e i suoi proprietari. Tante persone hanno voluto regalare alla Golden Retriever dei momenti indimenticabili, vista la sua passione per la posta.

Martin non ha mai dimenticato Pippa

Martin non ha mai dimenticato Pippa. La vita personale e quella lavorativa l’hanno portato distante dalla cagnolina con cui aveva instaurato un profondo rapporto di amicizia, ma lui non ha mai smesso di pensare alla Golden Retriever.

Ogni anno, nell’anniversario della pubblicazione del post che nel 2016 ha fatto conoscere al mondo Pippa, il postino ripropone quegli scatti sul suo account, permettendo alla storia della Golden Retriever di non cadere nel dimenticatoio. Sono già passati 10 anni.

In alcuni commenti, Martin Studer ha ammesso di non sapere dove sia Pippa adesso e se è ancora appassionata di posta. Alcuni suoi colleghi gli hanno riferito che la famiglia si è trasferita tempo fa ma lui la immagina ancora intenta ad aspettare il portalettere vicino alla cassetta postale per poter raccogliere la corrispondenza provenienti da chissà dove.

FAQ