Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Ansa Gabriele Bianchi

Per la morte di Willy Monteiro Duarte non ci saranno altri processi. A più di sei anni da quella terribile notte a Colleferro, la giustizia ha messo il punto finale alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto quattro uomini, riconosciuti responsabili dell’omicidio del 21enne. Venerdì 20 novembre 2026 è arrivata l’ultima decisione della Cassazione: Gabriele Bianchi dovrà scontare l’ergastolo. La pena è ormai definitiva, così come quelle stabilite per gli altri tre condannati.

Omicidio Willy Monteiro, è ergastolo per Gabriele Bianchi

La Cassazione era chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dai legali di Gabriele Bianchi contro l’ergastolo deciso dalla Corte d’Assise d’Appello di Roma lo scorso 8 giugno. I giudici della Prima sezione penale hanno respinto la richiesta della difesa, rendendo così definitiva la condanna.

Durante l’udienza, il sostituto procuratore generale Antonietta Picardi aveva chiesto di confermare la pena, ritenendo che la precedente sentenza avesse esaminato correttamente sia la gravità del reato sia le obiezioni sollevate dagli avvocati dell’imputato.

La decisione è stata accolta con soddisfazione dal legale della famiglia di Willy Monteiro, Domenico Marzi: “Ci aspettavamo questa decisione, è la sentenza giusta rispetto a una condotta incommentabile”.

Perché il processo è durato oltre sei anni

La responsabilità dei quattro imputati per l’omicidio volontario era stata già accertata definitivamente. A prolungare il procedimento erano state soprattutto le valutazioni sulle circostanze attenuanti riconosciute, in una fase del processo, ai fratelli Bianchi.

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Inizialmente, infatti, entrambi avevano ricevuto una condanna all’ergastolo. Una successiva pronuncia aveva alleggerito la loro posizione, fissando la reclusione a 24 anni. La questione delle attenuanti, tuttavia, era tornata all’attenzione dei giudici, dando origine ad altri passaggi processuali.

Per Marco Bianchi era stata infine stabilita una pena a vita, diventata definitiva prima di quella del fratello. Gabriele, invece, aveva ottenuto in un secondo momento una condanna a 28 anni, successivamente sostituita dall’ergastolo.

Con la pronuncia del 20 novembre si completa dunque il quadro delle pene. Oltre ai due fratelli Bianchi, condannati al carcere a vita, Francesco Belleggia sconterà 23 anni e Mario Pincarelli 21 anni.

Dalla “norma Willy” al film “40 secondi”

Willy Monteiro Duarte aveva 21 anni e lavorava come aiuto cuoco. La notte del 6 settembre 2020, a Colleferro, fu ucciso durante un pestaggio dopo essere intervenuto per aiutare un amico. Una tragedia che scosse l’Italia e per la quale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli conferì la medaglia d’oro al valore civile alla memoria.

Il suo nome è diventato anche un simbolo dell’impegno contro la violenza. A lui è dedicata la Giornata del rispetto, istituita il 20 gennaio, data del suo compleanno, per sensibilizzare soprattutto i giovani sul bullismo e sulle discriminazioni.

Il suo nome è inoltre legato agli interventi legislativi contro le aggressioni e al dibattito sulla prevenzione del bullismo, in particolare alla cosiddetta “norma Willy” del 2020 che ha rafforzato le misure contro la violenza.

La sua storia è stata raccontata anche al cinema con 40 secondi, il film diretto da Vincenzo Alfieri e disponibile su Netflix, che ricostruisce le ultime 24 ore del ragazzo. Un racconto che, insieme alle numerose iniziative dedicate alla sua memoria, contribuisce a mantenere viva l’attenzione su una tragedia che ha segnato profondamente il Paese.