Look per far risaltare l’abbronzatura: ecco qualche idea

Siamo appena tornate dalle vacanze e vorremmo tanto che il nostro colorito estivo durasse all’infinito… beh, all’infinito, a meno che non si vada ripetutamente in vacanza, direi che è praticamente impossibile, ma farlo durare con un po’ più a lungo con qualche stratagemma ottico da utilizzare quando al mattino ci vestiamo è possibile! Ecco qui qualche idea di look per voi a prova di super abbronzatura!

Look per far risaltare l’abbronzatura: i colori chiari

I colori chiari, per una questione di contrasto, fanno risaltare l’abbronzatura in modo molto naturale. Ma non esiste solo il bianco: c’è anche tutta la gamma dei toni pastello! Inoltre, attenzione al tipo di bianco che indossate: a seconda del vostro sottotono, la tonalità va scelta fredda (tipo il bianco gesso) o calda (tipo il bianco burro, tendente all’avorio), per far risaltare al massimo il vostro colorito naturale.

Look per far risaltare l’abbronzatura: i tessuti luminosi

Anche i tessuti giocano il loro ruolo: quelli lucidi, come il raso (che può essere anche di cotone, non necessariamente di seta!), avranno l’effetto di illuminarvi ancora di più. Attenzione ad una cosa: non cadete nel tranello dei tessuti sintetici. Ricordate che, anche se l’estate sta finendo, i tessuti naturali o artificiali di derivazione naturale, come le viscose, sono decisamente meglio del poliestere.

Look per far risaltare l’abbronzatura: i colori forti

Non a tutti piacciono, ma i colori forti come il rosso, il verde, il giallo o il bluette, sono tonalità che con l’abbronzatura stanno benissimo. Anche qui vale la stessa regola del bianco: dovete accordarli al vostro sottotono, altrimenti rischiate che, anzichè illuminarvi, vi spengano la carnagione. Nel caso del rosso, ad esempio, se avete sottotono freddo preferite un rosso ciliegia, se avete sottotono caldo, un rosso pomodoro, come quello qui sotto, ad esempio.

