Chi di verde si veste… ecco qualche idea per indossare questo colore

Il verde è un bellissimo colore, simboleggia equilibrio e buona fortuna, ma che molto spesso si tende a non indossare perché magari troppo sgargiante o difficile da abbinare. Non è così! In questo post vediamo insieme come portarlo in modo facile, in qualunque occasione!

Sì, ma che verde scegliere? 🍀

Il verde, come tutti i colori, può essere caldo o freddo, più o meno intenso e più o meno brillante. Come destreggiarci per scegliere la sfumatura che fa per noi? Senza entrare troppo nei tecnicismi dell’armocromia, tenete presente che i verdi freddi, quelli con più blu rispetto al giallo, staranno meglio ai sottotoni freddi, mentre quelli caldi, che invece contengono più giallo, rispetto al blu, saranno più adatti ai sottotoni freddi.

Per quanto riguarda l’intensità o la brillantezza, senza impazzire, regolatevi così: se vi rendete conto che quel determinato punto di colore spicca rispetto al vostro viso, quindi lo sovrasta, significa che è troppo intenso o troppo brillante. È sempre il vostro viso che si deve vedere: cercate di adattare il colore in questo senso.

Il verde come focus del look

Se non amate più di tanto indossare i colori forti, potete scegliere un total look nero e portare il verde come focus del vostro outfit. Una borsa, una sciarpa, un cerchiello o un paio di scarpe saranno perfetti per aggiungere luce a tutto l’insieme.

Verde tono su tono

Potete indossare anche più tonalità di verde sovrapponendole e scegliendo diversi livelli di intensità o brillantezza. Potete abbinare altri colori, scegliendoli a contrasto o complementari: cercate di mantenere vicino al viso una tonalità che vi valorizza, anche non necessariamente verde!

Total green look

Se invece amate osare, potete anche provare con un total look verde. In questo caso è importante che la sfumatura vi valorizzi al massimo! Se non ve la sentite di andare direttamente con il total look, provate a spezzare con un pezzo neutro: il denim si presta sempre benissimo! In alternativa, il bianco o il nero funzionano molto bene.

Verde, con fantasia

Se avete un capo in fantasia che contiene un po’ di verde, potete abbinarci il vostro capo in tinta unita! L’importante è completare il look con accessori e dettagli che non aggiungano altri colori, altrimenti l’insieme risulterà troppo pesante. Per semplificarvi la vita, restate all’interno dei colori della fantasia. In questo modo eviterete che nel look ci sia troppa confusione.