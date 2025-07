Tecnologia che protegge, design che accoglie: l’auto pensata davvero per tutte

Volvo, la sicurezza e lo stile sensibile. Design, protezione, rispetto: i valori Volvo per il Women Worldwide Car of the Year

Da chi disegna le linee esterne a chi sviluppa i sistemi di protezione, in Volvo c’è un pensiero costante: la persona al centro. E sì, anche noi donne. Perché guidare una Volvo vuol dire sentirsi ascoltate, sicure, rappresentate. E bellissime, ovviamente.

Stile nordico, cuore inclusivo

Scandinava dentro e fuori, Volvo ha un modo tutto suo di fare le cose. Niente grida, niente eccessi: solo eleganza essenziale, soluzioni intelligenti e – soprattutto – attenzione per chi l’auto la vive ogni giorno. Che si tratti di una mamma in città o di una professionista sempre in movimento, ogni dettaglio è pensato per farci sentire bene. E sì, anche per farci sentire noi stesse.

La sicurezza ha il volto e la testa e il cuore di donna

Lotta Jakobsson, Senior Techincal Specialist Volvo Safety Center, è una delle menti dietro la sicurezza Volvo. Ingegnere con un’anima da medico (letteralmente), ha dedicato la vita a creare sistemi che proteggono davvero. È sua l’idea del crash test con manichino incinta, ed è grazie al suo lavoro se oggi possiamo contare su auto che proteggono non solo gli “standard”, ma anche bambini, donne e tutte le taglie e forme della realtà. Perché la vita vera non è fatta in laboratorio.

Design che ti somiglia

Katharina Sachs è la designer che ha dato forma alla Volvo EX30. Le sue parole ci fanno sorridere: “In Volvo il design non è aggressivo, ma rassicurante. Come una presenza calma che ti fa sentire bene”. Ecco, esattamente ciò che ci serve quando saliamo in macchina: sentirci accolte, mai giudicate, libere di essere chi siamo.

Al volante della propria carriera

Chiara Angeli, Sales & Marketing Director Volvo Car Italia, a capo delle operazioni commerciali in Italia, è una di quelle donne che ti fa dire “se ce l’ha fatta lei…”. Ma non è arrivata dove è grazie a una rincorsa folle: è stata sostenuta, valorizzata, ascoltata. E oggi è lei a guidare un team che non parla solo di auto, ma di cultura, arte, inclusione. Il Volvo Studio Milano, sotto la sua guida, è diventato un luogo dove si incontrano musica, idee e persone. Una casa con le ruote? Quasi.

Un premio internazionale che parla chiaro

Volvo ha appena ricevuto il premio Sandy Myhre Award dalla giuria internazionale del Women Worldwide Car Of The Year per il suo impegno a favore delle donne. Non solo perché impiega tante professioniste, ma perché pensa a noi anche quando progetta: dai sedili comodi per tutte le altezze ai sistemi di sicurezza su misura. Una filosofia che ci guarda davvero, oltre gli slogan.

