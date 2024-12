Torna la Lego Brick House ad Arezzo Città del Natale

Fonte: Mercato Tirolese Il Titanic Lego presente alla Lego Brick House ad Arezzo Città del Natale 2024

Lego Brick House è tornata ad Arezzo Città del Natale 2024. Fino al 29 dicembre 2024, l’esposizione natalizia a mattoncini più famosa d’Italia è nuovamente protagonista in Toscana.

Una Brick House completamente rinnovata a cominciare dalla location

Per l’edizione 2024 infatti l’evento Lego si tiene nel meraviglioso Palazzo di Fraternita in piazza Grande, (sede centrale dell’iniziativa) dove sarà presente la Casa dei mattoncini Lego l’esposizione di pezzi unici, diorami, monumenti, mosaici e grandi installazioni riprodotti con i mattoncini più famosi del mondo. Mentre l’area Laboratori e Shop sarà a meno di 100 metri nello splendido Atrio della Provincia di Arezzo in via Ricasoli. Tutti coloro che entreranno nella sede centrale (Palazzo di Fraternita, piazza Grande) potranno accedere gratuitamente all’area Laboratori e Shop presentando il ticket.

Più vicino al Mercato Tirolese e al cuore di Arezzo Città del Natale l’evento si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati Lego. Invariato il format dell’iniziativa: moc, opere d’arte, monumenti, grandi installazioni e mosaici interamente dedicati ai mattoncini più famosi del mondo. Più di 40 opere ed espositori provenienti da tutta Italia per un’esposizione natalizia unica, da non perdere.

Cosa visitare e come fare per accedere alle opere della Brick House

La Brick House sarà aperta dal giovedì alla domenica proprio come il Villaggio Tirolese in piazza Grande! Tantissime le novità di questa edizione: dalla minifigures Lego illuminata più grande del mondo, alto circa 3 metri, alla riproduzione del Titanic, il transatlantico Lego più lungo del mondo, fino alle Torri Gemelle statunitensi, un capolavoro riprodotto in stile Lego dal gruppo Leonessa Brick. E poi il Teatro San Carlo di Napoli del creator Lego Luca Petraglia e il Villaggio di Natale da Guinness World Record realizzato da Andrea Cortesi con oltre 400.000 mattoncini. Un’opera da sogno per la prima volta ad Arezzo sarà il Castello di Neuschwanstein, il famosissimo castello delle Favole di Cerentola, a cui Walt Disney si è ispirato per le sue fiabe più famose. Torneranno anche i dipinti più conosciuti riprodotti da Marco Mezzina con la tecnica del Mosaico: ci saranno infatti l’Urlo di Munch, la Notte Stellata di Van Gogh e i Cherubini di Raffaello e la grande esposizione di quadri Lego a mattocini dell’artista romano Stefano Bolcato.

Opere Lego meravigliose

Ci saranno anche Notre Dame e l’Arco di Trionfo di Parigi a cura di Stebrick di Stefano Mapelli e la riproduzione del Tempio di Horus egiziano. E poi i grandi dipinti dell’arte rivisitati in chiave Lego dall’artista romano Stefano Bolcato, con la sua mostra personale. Dalla Regina Elisabetta a Frida Khalo, da Maradona a Van Gogh, da Magritte a Dante. Un repertorio vastissimo in un percorso artistico ispirato al mondo Lego.

Straordinario anche lo spazio dedicato ai monumenti: il pubblico potrà ammirare opere d’arte uniche come la Fontana di Trevi, riprodotta con oltre 200.00 mattoncini dall’artista milanese Luca Petraglia, che presenterà in anteprima anche il la stupenda facciata della chiesa di Santa Croce di Cuneo. Un grande ritorno sarà anche il Ponte di Rialto di Venezia e il Campanile di Giotto di Firenze alto circa 3 metri. La città toscana sarà presente anche con il meraviglioso Ponte Vecchio realizzato dal giovanissimo Lorenzo Vezzi. Opere meravigliose che lasceranno il pubblico senza fiato.

Spazio anche alla fantasia e alla creatività con opere originali come l’Amerigo Vespucci, famoso veliero riprodotto dall’artista Luca Gaudenzi, la Moc in stile Ninjago di Pino Fraccalvieri, le opere di Fabio Ghillani che porterà il mondo delle fiabe con le carte di Alice nel Paese delle Meraviglie, l’opera di Zerocalcare e L’Inferno. Unica sarà l’opera dell’artista francese Alex Lejeune, un diorama natalizio in movimento che riprodurrà un vIllaggio di Natale da sogno. E Poi l’opera fantasy di Alex Bonelli, il Ragazzo di Campagna ispirato al famoso film di Renato Pozzetto realizzato da Abramo Foggi e la Ruota Panoramica di Fabio Bertini. Un’edizione di Brick House Art da non perdere! Scopri tutte le date qui sotto.

Biglietti

I ticket hanno un costo di 8€ per gli adulti e per i bambini, mentre è gratuito fino a 3 anni. La biglietteria si trova nel Palazzo Di Fraternita In Piazza Grande. Tutti coloro che acquisteranno il ticket nella biglietteria centrale potranno accedere gratuitamente all’area laboratori e shop nell’atrio della provincia in Via Ricasoli (davanti al Duomo Di Arezzo).

Informazioni: info@mercatininatalearezzo.it