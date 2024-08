Susan Wojcicki, chi era la donna che ha rivoluzionato Youtube

Fonte: Getty Images Vita e carriera di Susan Wojcicki, chi era

Il mondo del tech si è fermato per un momento: Susan Wojcicki, ex Ceo di YouTube e una delle figure chiave nei primi passi di Google, è venuta a mancare all’età di 56 anni. Sundar Pichai, l’attuale leader di Google e Alphabet, ha condiviso con il pubblico la perdita della sua collega, descrivendo il suo dolore come “immenso”. Wojcicki, infatti, non era solo un volto dell’industria, ma un’autentica pioniera che ha segnato il panorama tecnologico.

Susan Wojcicki: la visionaria che ha trasformato YouTube e Google

Susan Wojcicki, un nome che per anni è rimasto in secondo piano rispetto ai titani della Silicon Valley, è in realtà una delle figure più influenti nella storia della tecnologia moderna.

Cresciuta in una famiglia di accademici a Palo Alto, Susan ha sempre avuto un’innata curiosità intellettuale. Dopo il diploma alla Gunn High School, sceglie Harvard, dove si laurea in Storia e Letteratura nel 1990. Ma il richiamo della tecnologia e del business la porta a proseguire gli studi, conseguendo un Mba alla Ucla Anderson School of Management. Questo cambiamento di rotta segna l’inizio del suo cammino verso la Silicon Valley.

Un garage e un sogno diventato realtà

Era il 1998 quando Susan Wojcicki, all’epoca ancora lontana dalle luci della ribalta, decise di affittare il garage della sua casa di Menlo Park a due giovani con un progetto ambizioso: Sergey Brin e Larry Page. Quel luogo, che per molti era solo un semplice spazio, si sarebbe trasformato nel quartier generale di Google, l’azienda che avrebbe cambiato il mondo. Non passò molto tempo prima che Wojcicki fosse invitata a lasciare il suo lavoro sicuro presso Intel per unirsi al piccolo team di Google, diventando la sedicesima dipendente dell’azienda.

La regina di YouTube

Una delle sue mosse più audaci e geniali è stata l’acquisizione di YouTube nel 2006. Con un investimento di 1,65 miliardi di dollari, Google si è assicurata la piattaforma video che avrebbe definito una nuova era di contenuti digitali.

Per quasi dieci anni, ha lavorato senza sosta per mantenere YouTube all’avanguardia, nonostante le numerose criticità legate alla gestione dei contenuti e alla disinformazione che imperversava sul sito. La sua leadership non è mai passata inosservata, e sebbene abbia dovuto affrontare momenti complessi, Wojcicki ha sempre mantenuto una visione chiara, fino alla decisione di ritirarsi nel 2023 per dedicarsi alla famiglia e a sé stessa.

Una donna di potere nel mondo della tecnologia

Oltre alla sua brillante carriera, Susan Wojcicki si è distinta come una delle principali sostenitrici delle donne nel settore tecnologico. In un settore ancora dominato dagli uomini, Wojcicki ha utilizzato la sua posizione per promuovere l’inclusione e incoraggiare le giovani donne a intraprendere carriere nel digitale. Non ha mai perso occasione per evidenziare l’importanza della diversità, non solo come valore etico, ma come motore di innovazione.

Vita privata

Nel 2023, Susan Wojcicki ha deciso di lasciare la guida di YouTube per dedicarsi alla famiglia e a nuovi progetti personali. Sposata con Dennis Troper, un dirigente di Google, e madre di cinque figli, Wojcicki ha sempre cercato di mantenere un equilibrio tra il suo impegno professionale e la sua vita privata.