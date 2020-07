Attenzione a quello che dici quando parli con questi segni zodiacali: sono permalosi

editato in: da

Sono simpatici e irriverenti, di ottima compagnia e hanno un buon cuore, ecco perché li avete scelti come amici. Ma attenzione a quello che dite, perché sanno essere davvero dei gran testardi, soprattutto di fronte alle critiche che no, proprio non le tollerano. Perché non amano essere messi in discussione mai, ed è inutile farglielo notare: negherebbero, sempre e comunque.

Ma di chi stiamo parlando? Semplice, dei segni più permalosi dell’intero zodiaco. E voi, rientrate tra questi? Scopriamolo insieme.

Al primo posto troviamo il re indiscusso dello zodiaco, sua maestà il Leone. E diciamolo, questa scoperta non ci stupisce. I nati sotto questo segno hanno un carattere forte e fiero, apparentemente narcisista, ma chiunque li conosce sa che hanno un cuore immenso e sanno amare come poche persone al mondo, ma guai a dirgli che hanno commesso un errore. Le persone del segno Leone non sbagliano mai, a detta loro s’intende, quindi inutile farglielo notare perché anche qualora in cuor loro capissero di avere torto, non lo ammetteranno mai. In fondo sono i segni più orgogliosi dell’intero zodiaco.

Anche i dolcissimi Pesci subiscono le critiche, più di quanto possiate immaginare. Al contrario del Leone però, le persone nate sotto questo segno, soffrono le critiche perché sono estremamente insicure e vulnerabili, e questo le porta a pensare che, anche la minima considerazione su qualcosa che è stato da loro fatto o detto, sia in realtà un attacco. La soluzione? Attenzione al modo con cui esponete le vostre idee: vedere gli occhioni tristi e sconsolati dei pesci, per un nonnulla, farebbe intristire anche voi.

In questa mini classifica dei segni più permalosi dello zodiaco, ecco che all’ultimo posto troviamo lo Scorpione. Lo sappiamo, non lo avreste mai detto, perché i nati sotto questo segno sono dei grandi ingannatori, quando si tratta di esporre i loro sentimenti. Rientrano, forse, tra i segni più permalosi dell’intero zodiaco, ma non danno mai la soddisfazione al loro interlocutore di ammettere di esserci rimasti male per qualcosa di detto o fatto. Attenzione ai silenzi improvvisi però, non escludiamo che questi non siano altro che il preludio a una piccola vendetta nei confronti di chi ha osato criticarli.