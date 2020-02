I segni zodiacali che cadono più spesso nella trappola dell’illusione

In amore e negli affetti in generale. Seppur molte persone riescono ad un certo punto a fermarsi e a comprendere se il proprio partner o un amico li sta ingannando, d’altro canto c’è chi, in preda ai sentimenti non riesce davvero a smettere di far prendere le decisioni al cuore, cadendo nella trappola dell’illusione mentale che tutto prima o poi cambierà.