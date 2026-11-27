Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il 2026 sta per terminando e con l’arrivo di dicembre in tanti si chiedono cosa accadrà nel 2027. Come sarà il nuovo anno? Negli ultimi giorni una risposta – decisamente poco rassicurante – è arrivata dalla lettura delle profezie di Nostradamus. Gli scritti dell’astrologo, speziale e medico vissuto nel Rinascimento riportano infatti alcune previsioni per il 2027, con ben cinque profezie che hanno creato discussioni online.

Cosa succederà nel 2027 secondo Nostradamus

Nel corso dei secoli in tanti hanno interpretato e letto le quartine di Nostradamus – scritti ricchi di simbolismo e molto enigmatici – con la convinzione che lo studioso sia riuscito a prevedere alcuni eventi. Nostradamus d’altronde divenne famoso quando era già in vita per aver previsto, con estrema precisione, l’incidente che causò la morte di Enrico II, re di Francia. Il Sovrano infatti perse la vita nel 1559 durante un torneo.

In seguito Nostradamus avrebbe previsto tantissimi altri eventi storici come la Rivoluzione Francese, ma anche l’ascesa di Napoleone, l’avvento di Hitler e addirittura l’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre. Considerato oggi un vero e proprio “veggente”, Nostradamus scriveva utilizzando giochi di parole e metafore che mescolavano lingue differenti, dal latino al greco, passando per il francese e il provenzale. Per questo i suoi testi sono difficili da interpretare in modo univoco e si prestano ad essere adattati e riletti a seconda dei casi e in situazioni differenti.

Le profezie di Nostradamus per il 2027

Fra le sue previsioni ci sarebbero anche quelle legate all’anno 2027. Va specificato però che Nostradamus non ha indicato mai delle date precise all’interno dei suoi testi. Le profezie del 2027 dunque fanno riferimento a delle quartine che riportano il numero 27, proprio come la 27ª quartina della Centuria XI.

Scopriamo dunque le cinque profezie (terribili) per il 2027.

La prima profezia riguarda grandi incendi e un clima estremo. La quartina parla infatti di un “fuoco celeste da Occidente e da Sud” che avanzerà verso Oriente. Gli esperti hanno interpretato le parole di Nostradamus come una predizione riguardo la presenza di un clima che sarà sempre più estremo, con ondate di calore e incendi boschivi devastanti.

Si parla poi di un crollo finanziario e di una crisi economica. Nostradamus afferma cita infatti “oro e argento inflazionati”, seguiti da una distruzione di alcuni documenti importanti e a titoli finanziari inflazionati. Ci sarà, secondo quanto scritto dall’astrologo, un collasso globale dei mercati, seguito da un periodo di grande recessione.

Non mancheranno poi le tensioni globali. Prima di tutto fra Persia e Mar Nero. Nostradamus parla negli scritti di una “occupazione della Trebisonda”, ossia l’attuale Turchia. Per gli esperti e studiosi di Nostradamus ciò significa che si verificherà una escalation in Medio Oriente con una possibile guerra.

Guai anche per la Francia, dove Nostradamus ha previsto un “colpo contro il Delfino”. Quest’ultimo è il nome con cui solitamente veniva indicato l’erede al trono di Francia. Secondo gli studiosi questo si ricollega alle elezioni presidenziali che si svolgeranno nel paese proprio nel 2027.

In un verso inoltre Nostradamus parla di qualcosa che si trova sepolto “sotto la quercia di Gienne”. Il 2027 potrebbe essere dunque l’anno in cui i ricercatori scopriranno finalmente dove si trova il mitico tesoro delle Isole Oak in Canada.