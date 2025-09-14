Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Giorgio Armani è riuscito a creare un marchio dalla fama leggendaria che si è imposto nel panorama internazionale della moda e si è trasformato anche in un vero e proprio modello di stile. Ma l’esperto di moda ha investito il suo tempo e le sue liquidità anche in altre attività imprenditoriali, tra cui quello immobiliare.

A capo della branca del gruppo Armani che si occupa delle proprietà edilizie c’è la società Immobiliare srl, gestita dal manager Michele Morselli. Il dirigente è stato citato anche nel testamento di Giorgio Armani, che ha deciso di riconoscere il suo ruolo importante nella sua vita con un lascito davvero importante.

Michele Morselli, la carriera

Michele Morselli è un manager di 42 anni a capo dell’Immobiliare srl, che fa parte del gruppo Armani e si occupa di gestirne le vaste proprietà immobiliari. In particolare, l’azienda cura in prima persona l’amministrazione di alcune dimore lussuose della stilista, come quella di Saint-Tropez, l’amato dammuso di Pantelleria, la villa ad Antigua, ma anche le proprietà edilizie a Broni e New York.

Michele Morselli ha affiancato Giorgio Armani a livello professionale, ma sembra che i due abbiano avuto un rapporto personale di stima, che andava ben oltre all’ambito lavorativo. Infatti lo stilista ha deciso di ricompensare il collaboratore citandolo in uno dei suoi due testamenti, aperti il 9 settembre 2025, pochi giorni dopo la morte della leggenda della moda, avvenuta il 4 settembre 2025.

A livello professionale, Michele Morselli gestiva, quindi, un patrimonio davvero ingente, che sarebbe stimato in un netto di 289 milioni di euro. Ma il manager e Giorgio Armani condividevano anche la stessa passione per il basket. Il dirigente, infatti, dallo scorso agosto è consigliere della Blu Basket di Bergamo, mentre lo stilista amava così tanto questo sport da comprare la Pallacanestro Olimpia Milano.

Michele Morselli è molto riservato riguardo la sua vita privata ed è noto soltanto un dettaglio della stessa. Il manager è padre di una dolce bambina, Bianca, che è stata destinataria di un regalo molto importante da parte del compianto Giorgio Armani.

Michele Morselli, il testamento di Giorgio Armani

Giorgio Armani è scomparso senza figli all’età di 91 anni e, non avendo eredi legittimi, lo stilista ha predisposto nei minimi dettagli la sua successione con due diversi testamenti, entrambi stilati nei primi mesi del 2025. Dalla lettura di queste disposizioni testamentarie, curate dal notaio Elena Terrenghi, si è evinto che lo stilista ha voluto lasciare parte del suo patrimonio anche a Michele Morselli, colui che gestiva le sue proprietà immobiliari.

In particolare il manager ha ottenuto due tranche di Btp, per un valore complessivo di 32 milioni di euro. Ma Giorgio Armani gli ha destinato anche delle azioni di Essilorluxottica, che sono valutate in oltre 26 milioni di euro. Ma non finisce qui, perché il leggendario stilista ha scelto di ricompensare Michele Morselli per la sua collaborazione anche con delle auto d’epoca e diversi beni materiali.

Il manger ha diritto anche a soggiornare per due settimane all’anno nel lussuoso yacht, appartenuto a Giorgio Armani e anche nella villa a St. Tropez e in uno dei due appartamenti a New York.