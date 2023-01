Lucky Girl Syndrom: ecco spiegata l’ultima tendenza di TikTok

Fonte: 123rf.com Ragazza fortunata

Se avete passato un po’ di tempo su TikTok in questi giorni, è probabile che vi siate imbattuti in uno dei mille di video sulla Lucky Girl Syndrome. Questo trend è diventato così famose che l’hashtag #LuckyGirlSyndrome ha in questo momento oltre 217,2 milioni di visualizzazioni!

Ma in cosa consiste esattamente la nuova ossessione di TikTok? La tendenza – nota appunto come Lucky Girl Syndrom (in italiano, sindrome della ragazza fortunata) o anche Lucky Girl Manifestation – vede gli utenti di TikTok che ne prendono parte “manifestare” la propria fortuna ripetendo affermazioni positive, come ad esempio “va tutto alla grande” o “sono una persona fortunata”, e darsi da fare per credere che le cose belle accadano loro per davvero.

La teoria alla base della tendenza è quella della manifestazione, ed è piuttosto semplice: se si ripetono affermazioni positive e si crede veramente in se stessi, succederanno cose belle. Ovviamente, riformulare la propria mentalità per attirare energie positive non è una novità in sé e per sé. Anzi, la Lucky Girl Syndrom trova le sue radici nelle vecchie pratiche spirituali.

E naturalmente, come per ogni altra tendenza TikTok, c’è chi la ama e chi invece la critica. Il concetto della manifestazione è stato infatti negli anni accolto con una buona dose di critiche, d’altro canto invece ci sono tantissime persone che giurano sui benefici di questa tecnica.

La Lucky Girl Syndrome è certamente una questione complessa. Per questo vale la pensa indagare più a fondo di che si tratta e quali sono gli effettivi benefici. Ecco tutto ciò che dovete sapere.

Cos’è (esattamente) la Lucky Girl Syndrome

La sindrome della ragazza fortunata è l’idea che si possa attrarre le ciò che si desidera (come fortuna, denaro, amore, ecc.) semplicemente ripetendo i mantra positivi. Questa tendenza si basa sulla premessa di base che se rimanete in una mentalità positiva, la vostra vita seguirà l’esempio. In sostanza, ciò in cui credete diventa una profezia che si auto-avvera.

Faccio un esempio per capire meglio. Immaginiamo che avete un esame importante dell’università e che prima di iniziare il test tutto ciò che pensate è: “Non so niente, non riuscirò mai a passarlo”. Se continuate a ripetere a voi stessi questa frase, potreste iniziare a raccogliere prove che indicano questa versione negativa della realtà, creando una spirale che vi porterà verso il basso. Se invece vi ripetete frasi come “Sono pronto”, “Posso farcela”, “Tutto andrà per il meglio”, forse il risultato che otterrete sarà decisamente diverso.

In questo secondo scenario, infatti, usate il potere della manifestazione per vedere il lato positivo di ogni esperienza. E se non altro, è un modo più piacevole di vivere, giusto?

È possibile attirare la fortuna?

Sebbene l’idea che tutto dipenda dalla fortuna sia piuttosto riduttiva, diverso è il caso del pensiero positivo che attrae la fortuna verso di voi.

Non è magia o qualche intervento divino; per mettere davvero in pratica la Lucky Girl Syndrome e la pratica della manifestazione bisogna dedicare del tempo a pensare positivamente al futuro e a ciò che ci circonda, auto-costringendosi a riconoscere cose a cui di solito non prestate molta attenzione.

In questo modo, cioè mettendo in pratica questo tipo di mentalità positiva, la sindrome della ragazza fortunata può aiutarci a superare i vincoli del pregiudizio della negatività, un modo innato di pensare che modella il modo in cui vediamo il mondo.

Detto questo, però, è importante riconoscere come i vantaggi della Lucky Girl Syndrome non possono che arrivare fino a un certo punto, e che la tendenza in sé può anche avere le sue insidie. Non solo infatti può portare a una maggiore delusione se le cose non vanno per il verso giusto, ma può anche indurvi a sorvolare su esperienze ed emozioni negative, rendendovi difficile elaborarle completamente.

Alcuni mantra che è possibile recitare

Tentar non nuoce, giusto? Anche gli esperti sostenitori della tecnica della manifestazione raccomandano di recitare mantra postivi che vi aiuteranno a rendere il 2023 il vostro anno più fortunato.

Il consiglio è quello di ripetersi questa frasi prima di andare a dormire o non appena vi svegliate, poiché è in questi momenti che le onde cerebrali sono le più lente, il che significa che sei più suscettibile ad assorbire le informazioni.

Ecco alcuni mantra da recitare quotidianamente se volete cambiare, in meglio, la vostra mentalità:

Sono una persona molto fortunata;

L’Universo gira sempre a mio favore;

Tutto va sempre per il verso giusto;

La mia vita è fantastica;

Universo, mostrami quanto posso essere felice oggi.