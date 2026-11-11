La vendetta dell’ex non è più tornare insieme, ma diventare irriconoscibili dopo la rottura

Racconta da dentro la Gen Z, cercando di far emergere la voce, i linguaggi e le sensibilità di una generazione che non ha paura di ridefinire le regole.

iStock La rottura di una relazione può avere diversi benefici, tra cui un nostro glow up.

Una relazione finisce, il telefono smette di illuminarsi con i suoi messaggi e, a un certo punto, arriva quella voglia irrefrenabile di cambiare tutto: capelli, guardaroba, routine e perfino playlist. Il glow up post-rottura è ormai un piccolo rituale collettivo: non si tratta soltanto di diventare più belle, ma di riscoprire chi siamo quando non siamo più una coppia. E se la vera vendetta fosse proprio questa?

La vendetta post-rottura? Oggi si chiama glow up

Ci sono vari motivi per fare un refresh del proprio look. La rottura con un ex può essere tra le cause che ci portano a un self-improvement inaspettato. Non perché durante la relazione non ci prendessimo cura di noi stesse, ma perché quando ricominciamo a fare i conti con una quotidianità in cui siamo sole, tutte le nostre energie si concentrano sul nostro aspetto, sugli interessi e sulle persone rimaste al nostro fianco, generando un glow up molto potente.

È una prospettiva che si concentra sulla crescita personale: impiegare il tempo nell’escogitare vendette per l’ex o per farlo ingelosire rischia solo di consumare le nostre energie. Che potremmo invece utilizzare per concentrarci su di noi, sul prenderci cura del nostro tempo e delle nostre emozioni, poiché a volte dopo la fine di una relazione ci troviamo in un vortice di sentimenti. Non è un cambiamento solo estetico. Lo sappiamo bene che noi donne siamo più belle quando siamo felici. E la felicità può esserci dopo una rottura: la ritroviamo nell’equilibrio della nostra nuova fase di vita indipendente. Possiamo maturare, cambiare look, rinnovare il nostro outfit o coltivare nuovi rapporti. Ma c’è un minimo comune denominatore: noi.

La vera vendetta non è dimostrare di essere più felici dell’ex o riconquistarlo, ma trasformare la fine della relazione nell’occasione per rimettere noi stesse al centro della nostra vita.

Come superare una rottura senza aspettare che torni l’ex

Non tutti i mali vengono per nuocere. La rottura di una relazione può diventare il momento giusto per cambiare la prospettiva delle situazioni. Provare dolore, smarrimento e rabbia è normale e dobbiamo accogliere le sensazioni senza essere troppo dure con noi stesse. Il tempo di ripresa è soggettivo e non c’è alcuna fretta. Ma vivere nel passato non ci fa bene: trascorrere i giorni sperando in un ritorno di una persona con cui, al momento, non c’è sintonia, può soltanto logorarci.

Sui social vediamo sempre più video in cui le creator documentano le diverse fasi successive a una rottura. E, per quanto all’inizio possa essere difficile, spesso il percorso si conclude con un grande sorriso.

La fine di una relazione è un buon momento per un po’ di self-improvement. È un’occasione per reinventarsi e sviluppare autoconsapevolezza. Da una parte ammazziamo la noia e i pensieri, e dall’altra coccoliamo la nostra persona. Avremo giorni difficili? Sì. Proveremo nostalgia? Assolutamente. Ma la vita deve andare avanti. E proseguirà con nuove consapevolezze. Ora sappiamo cosa non vogliamo da una relazione, siamo indipendenti e abbiamo nuovi confini personali.

Riscopri la tua bellezza interna ed esterna, cambia, sperimenta, concentra le tue energie su ciò che puoi migliorare: te stessa.

iStock

Nuovo look, nuovi hobby, nuove amicizie: reinventarsi dopo una relazione

Si dice che una donna cambi look ai capelli ogni volta che riceve una delusione in amore. È vero: cambiare alcuni aspetti del nostro look ci aiuta a rendere visibile il cambiamento che sta avvenendo dopo la fine della relazione. La nuova quotidianità acquista un altro sapore. Possiamo ripartire da noi. Niente più litigate fino a tarda notte, messaggi senza risposta, preoccupazioni. La vita è già abbastanza complicata senza dover aggiungere anche una relazione che ci toglie serenità. Il dolore della rottura non sparisce da un giorno all’altro, ma con il tempo potremmo renderci conto di aver lasciato andare qualcosa che non ci faceva più stare bene.

Adottare un altro stile ci permette di guardarci allo specchio con occhi diversi, poiché visualizzare un cambiamento dà l’impressione di avere in mano la situazione. Il glow up post-rottura prende davvero forma quando trasformiamo la rabbia in voglia di rivincita personale.

A volte accade che durante la relazione si mettano da parte i propri hobby: riprenderli è come ritornare alla nostra identità, ritrovando pezzetti di noi lasciati in disparte. Dopo una relazione, crearsi un nuovo giro di amicizie può essere utile per uscire dalla comfort zone e portare a nuovi incontri. Un’iscrizione in palestra può dare il via a nuove conoscenze, oltre che a una nuova occasione di selfcare.

L’importante non è stalkerare l’ex o sederci e aspettarlo, ma ritrovare il nostro equilibrio, anche cambiando il nostro aspetto.

La rottura con l’ex porta con sé anche tanta curiosità, non condividendoci più la quotidianità. L’istinto è di andare sui social e guardare post, video e contenuti in cui viene taggato. “Chi è quella?” “Ma dov’è?”, “Amo andiamo in questo locale, c’è anche lui, magari ci ripensa e torna”. Il nostro telefono diventa un ufficio di segreteria della sua vita e dei suoi spostamenti.

Così facendo consumiamo le energie che potremmo dedicare a noi stesse e alle nostre amiche. È meglio aggiornare ogni cinque minuti i suoi profili, o spulciare le pagine dei locali in cerca di una bella serata a cui andare con le nostre amiche?

Niente controllo ossessivo delle storie, niente frecciatine o messaggi: la nostra attenzione deve essere sul presente, ossia noi.

Non è una gara a chi sta meglio dopo la rottura: perché il vero glow up non ha bisogno di spettatori

Si tende spesso a voler mostrare il proprio glow up sui social: pubblicare foto in cui siamo felici ci inorgoglisce. Magari il nostro ex ci ripensa o si rende conto di ciò che si è perso. Ma la verità è che così facendo gli diamo fin troppo il potere di decidere quanto siamo felici davvero. Se si ingelosisce, allora il glow up procede bene. Viceversa dovremo cambiare qualcosa.

La rottura con l’ex è un momento per noi. Il glow up è il nostro. La rivincita è così: non serve dimostrare a nessuno che stiamo meglio, siamo più serene e più belle. Lo sappiamo noi e questo basta. E poi, spoiler: si percepisce sempre quando una ragazza riacquista la sua luce. La tranquillità e la felicità sono gli accessori migliori che possiamo indossare. Non serve, quindi, fare grandi gesti per “battere” il nostro ex: bastano l’attenzione e la cura rivolte a noi stesse.